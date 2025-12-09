Chubut: tenía un problema con un compañero de trabajo y lo mató de una puñalada

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut inició la semana pasada una causa por "tentativa de homicidio simple" contra Vilchez, que era investigada por el fiscal Juan Carlos Caperochipi, quien ordenó la detención del hombre. Pero a partir de la muerte de Ortiz el MPF de Chubut reasignó el caso, que ahora quedó en manos del fiscal Julio Puentes.

Fuentes judiciales señalaron que la causa cambiará de carátula, lo que da a entender que se extenderá el período de 30 días de prisión preventiva que pesaba contra Ortiz. Hasta la fecha no trascendió si hubo algún hecho específico que provocó el viaje de Ortiz a la casa de Vilchez, ni la reacción violenta del hombre.