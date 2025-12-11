Chubut: un rayo desató un incendio en Lago Puelo y el desastre ya supera las 3.000 hectáreas quemadas
El siniestro en la reserva El Turbio cumple ocho días sin ser controlado, pese a que Bomberos trabajan a toda hora con el fin de contener las llamas.
La provincia de Chubut atraviesa una situación extremadamente delicada por los incendios forestales que siguen activos tanto en el Parque Nacional Lago Puelo como en el Parque Nacional Los Alerces. Los dos focos nacieron después de intensas tormentas eléctricas ocurridas poco más de una semana atrás, y desde entonces el avance de las llamas arrasó alrededor de 3.000 hectáreas de bosque nativo.
El frente principal en Lago Puelo se inició en el área del río Turbio, un territorio prácticamente inaccesible que complica cada paso del operativo. Para acercarse al núcleo del incendio, los brigadistas tienen que llegar primero por agua y luego emprender una extensa caminata de entre cuatro y cinco horas por un terreno extremadamente hostil: tramos de piedra suelta, sectores arrasados por incendios anteriores y una nube constante de humo que reduce la visibilidad a mínimos críticos.
Desde uno de los centros de coordinación instalados en el parque, Rubén Jaramillo, encargado del operativo, detalló en diálogo con C5N que los primeros días estuvieron obligados a entrar a caballo debido a la falta de aeronaves disponibles. Esa demora en sumar recursos aéreos permitió que el fuego ganara velocidad. Cuando el humo desciende y se instala sobre el valle, los helicópteros también quedan restringidos, lo que vuelve aún más difícil cualquier intento de contención.
Actualmente, unas 60 personas participan del combate: brigadistas en la línea de fuego, equipos de logística, operadores de comunicaciones y personal apostado en los campamentos base. Las jornadas arrancan entre las 7 y 8 de la mañana y se prolongan hasta las 18, aunque el desgaste no se detiene allí: muchos de los combatientes pasan días enteros dentro del perímetro afectado, durmiendo y alimentándose en puestos improvisados en plena montaña.
A este complejo escenario se suma el incendio que continúa activo en el Parque Nacional Los Alerces, lo que obliga a repartir cuadrillas y aeronaves entre ambos puntos calientes. “Llevamos tres focos por rayo”, contó Jaramillo, remarcando que las tormentas recientes y el viento fuerte actúan como factores que multiplican las chances de nuevos incendios.
