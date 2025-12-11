Chubut: un rayo desató un incendio en Lago Puelo y el desastre ya supera las 3.000 hectáreas quemadas

incendio chubut

Desde uno de los centros de coordinación instalados en el parque, Rubén Jaramillo, encargado del operativo, detalló en diálogo con C5N que los primeros días estuvieron obligados a entrar a caballo debido a la falta de aeronaves disponibles. Esa demora en sumar recursos aéreos permitió que el fuego ganara velocidad. Cuando el humo desciende y se instala sobre el valle, los helicópteros también quedan restringidos, lo que vuelve aún más difícil cualquier intento de contención.