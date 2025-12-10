El Gobierno ofrece una recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut

jubilados desaparecidos chubut

A su vez, se ordenó a las Fuerzas Federales exhibir los afiches correspondientes con los datos de los jubilados, como parte del operativo para dar visibilidad al caso.

Quienes cuenten con información deben comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas, la cual ya se encuentra habilitada.

jubilados desaparecidos chubut

En el documento se indica las características físicas de Morales: contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello largo hasta los hombros color castaño oscuro, ondulado y con flequillo.

Kreder, en tanto, es de contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello lacio, corto de color castaño oscuro y ojos color verdes.

Cronología de la desaparición de los jubilados en Chubut

pareja desaparecida chubut

Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder fueron vistos por última vez el 11 de octubre, cuando salieron del domicilio del hombre, ubicado en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ambos jubilados se trasladaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones.

Conforme a lo determinado en la investigación, la última conexión móvil de sus teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el cual se desconocen el paradero de ambos.

jubilados desaparecidos chubut

Luego de varios días de búsqueda, el 17 de octubre se halló la mencionada camioneta a seis kilómetros de la costa, en una zona ubicada a 15 kilómetros de la Ruta Nº3, la cual es conocida como “Zanjon de Visser”. El vehículo estaba cerrado, sin ocupantes y con los elementos personales de tanto de Morales como de Kreder en su interior.

pareja desaparecida chubut

Los investigadores contemplan tres hipótesis posibles: ausencia voluntaria de los jubilados, ausencia y desaparición a partir de un evento accidental, y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual, según detalla la Resolución 1373/2025.

Resolución 1373 - 2025 recompensa jubilados chubut