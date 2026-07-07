Chubut: una mujer mordió a una policía para evitar que le secuestren el auto durante un control de alcoholemia

Carrizo explicó que, más allá de la gravedad visible de la lesión, este tipo de agresiones requiere una rápida intervención sanitaria. "Más allá de si era profunda o no la mordedura, este tipo de heridas puede acarrear infecciones porque no sabemos cuál es la situación sanitaria de la persona agresora. Por eso recibió las curaciones inmediatamente", sostuvo.

La mujer permaneció alojada en el Instituto Provincial Penitenciario (IPP) hasta la audiencia de control de detención realizada el lunes, tras la cual recuperó la libertad. El jefe policial también precisó que todos los ocupantes del vehículo eran mayores de edad y que la detenida era hermana del conductor que había dado positivo en el control de alcoholemia.