Chubut: una mujer mordió a una policía para evitar que le secuestren el auto durante un control de alcoholemia
La agresora fue imputada por lesiones, resistencia y atentado contra la autoridad.
Un control de alcoholemia realizado durante la madrugada del domingo en Puerto Madryn terminó con una mujer detenida luego de atacar a una efectivo policial para impedir el secuestro del vehículo en el que viajaba junto a su hermano, quien había dado positivo en el test de alcoholemia.
La agresora viajaba como acompañante en un Fiat Uno conducido por su hermano cuando personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial los obligó a detener la marcha. Tras hacerle la prueba de alcoholemia, detectaron que el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol.
Los agentes les informaron que debían retener el coche, lo que desató la furia de la mujer. Los efectivos intentaron controlar la situación, pero la acusada reaccionó de forma violenta, llegando a agredir físicamente a una de las policías.
“Se realiza el test de alcoholemia al conductor, arroja resultado positivo y cuando se estaban labrando las actuaciones, una de las acompañantes comenzó a entorpecer el procedimiento“, relató el jefe de la Comisaría Primera de Puerto Madryn, Pablo Carrizo, en una entrevista con SETA TV.
Según detalló el funcionario, el "personal femenino intentó desistir de ese accionar y la mujer se tornó más agresiva, a tal punto que mordió la mano de una empleada policial“. Tras el ataque, la agente tuvo que recibir atención médica en el Hospital Zonal.
Carrizo explicó que, más allá de la gravedad visible de la lesión, este tipo de agresiones requiere una rápida intervención sanitaria. "Más allá de si era profunda o no la mordedura, este tipo de heridas puede acarrear infecciones porque no sabemos cuál es la situación sanitaria de la persona agresora. Por eso recibió las curaciones inmediatamente", sostuvo.
La mujer permaneció alojada en el Instituto Provincial Penitenciario (IPP) hasta la audiencia de control de detención realizada el lunes, tras la cual recuperó la libertad. El jefe policial también precisó que todos los ocupantes del vehículo eran mayores de edad y que la detenida era hermana del conductor que había dado positivo en el control de alcoholemia.
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