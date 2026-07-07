Un sismo de magnitud 5,5 sacudió el Pasaje Drake y se sintió en Ushuaia

Desde la Municipalidad de Ushuaia llevaron tranquilidad a la población y aclararon que el fenómeno ocurrió a una distancia considerable, por lo que no representa ningún peligro para la ciudad. Asimismo, remarcaron que no existe ningún tipo de alerta vigente.

Por su parte, la Dirección de Defensa Civil informó que el sismo no tuvo impacto sobre el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que continúa monitoreando la actividad sísmica junto con la Estación Astronómica Río Grande (EARG).