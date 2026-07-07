Un sismo de magnitud 5,5 sacudió el Pasaje Drake y se sintió en Ushuaia
El movimiento telúrico ocurrió a unos 300 kilómetros de la capital de Tierra del Fuego con una profundidad de 10 kilómetros.
Un sismo de magnitud 5,5 se registró durante la noche del lunes en el Pasaje Drake, a unos 319 kilómetros de Ushuaia. El movimiento fue percibido de manera muy leve en la capital de Tierra del Fuego, donde no se registraron daños materiales, personas heridas ni se emitió alerta de tsunami.
Según informó de manera oficial el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor se originó a las 22.26 (hora argentina) y tuvo su epicentro 319 kilómetros al sur de Ushuaia, 341 kilómetros al sur de Tolhuin y 417 kilómetros de Río Grande.
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de tal solo 10 kilómetros, una característica que suele hacer que los sismos se perciban con mayor intensidad. Pese a esto, la distancia de 319 kilómetros entre el epicentro y la ciudad de Ushuaia redujo significativamente sus efectos.
De acuerdo con la información detallada por el Inpres, el sismo llegó a sentirse en la capital fueguina de manera muy débil, por lo que solo fue percibido levemente por algunas personas en reposo o en edificios. Su intensidad fue catalogada en nivel de II a III.
El sismo se sintió en Ushuaia
Algunos vecinos de la ciudad llegaron a relatar que la leve vibración se sintió durante aproximadamente dos segundos, principalmente en barrios cercanos a la costa, como la zona de las rotondas de las Banderas, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y sectores de la avenida Hipólito Yrigoyen.
Desde la Municipalidad de Ushuaia llevaron tranquilidad a la población y aclararon que el fenómeno ocurrió a una distancia considerable, por lo que no representa ningún peligro para la ciudad. Asimismo, remarcaron que no existe ningún tipo de alerta vigente.
Por su parte, la Dirección de Defensa Civil informó que el sismo no tuvo impacto sobre el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que continúa monitoreando la actividad sísmica junto con la Estación Astronómica Río Grande (EARG).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario