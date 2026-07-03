Un hombre que murió en 2022 puede ser padre dentro de nueve meses

El vacío legal sobre la fertilización asistida post mortem

La pareja se había casado con el claro proyecto de tener hijos y formar una familia. Luego de intentar diversos procedimientos de baja complejidad sin éxito, recurrieron a la donación de material genético para generar cuatro embriones que fueron congelados antes de la pandemia de coronavirus. Lamentablemente, la crisis sanitaria demoró la transferencia y, un tiempo después, el esposo murió a causa de una grave enfermedad, dejando el sueño familiar en total suspenso.