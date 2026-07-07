Impactante video: un auto se incendió en pleno Palermo
Ocurrió en las inmediaciones del Planetario, sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Las imágenes muestran el auto envuelto en llamas mientras aún no había presencia de policías ni bomberos en el lugar.
Un momento de tensión se vivió este martes por la mañana en las inmediaciones del Planetario Galileo Galilei, en el barrio porteño de Palermo, cuando un vehículo comenzó a incendiarse por causas que todavía no fueron determinadas.
Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el automóvil quedó envuelto en llamas sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Los bomberos desplegaron una línea de agua para extinguir los focos que permanecían activos, especialmente en la parte trasera del automóvil.
Durante las tareas de extinción se registraron pequeñas explosiones, producto de la combustión de distintos componentes del vehículo, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad alrededor de la escena.
Las imágenes mostraban una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad, mientras el vehículo terminaba completamente calcinado.
Mientras se incendiaba el vehículo, inicialmente no se observaba ninguna persona adentro, lo que generó incertidumbre sobre si había logrado salir a tiempo.
Sin embargo, instantes después se confirmó que el propietario del auto estaba ileso. Fue visto hablando por teléfono mientras esperaba junto al lugar del incendio y comentó que toda la documentación del vehículo había quedado en el interior.
Afortunadamente, no hubo personas heridas y el episodio solo provocó daños materiales.
Tránsito colapsado en una zona clave
El incendio obligó a interrumpir parcialmente la circulación sobre avenida Sarmiento, una arteria clave para quienes llegan desde la avenida Lugones.
La Policía de la Ciudad implementó desvíos mientras los bomberos trabajaban para controlar el fuego, generando importantes demoras en los accesos hacia la zona de avenida del Libertador y el Monumento de los Españoles.
Con el incendio ya extinguido, las autoridades comenzaron las tareas para retirar el vehículo y normalizar el tránsito, mientras se investigan las causas que originaron el fuego. Por el momento, no trascendió si el incendio se produjo por una falla mecánica o eléctrica.
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