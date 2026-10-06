Ciencia: descubrieron un insecto de 99 millones de años que vivió junto a los dinosaurios

El estudio propone que ese labio tan largo y flexible habría permitido a los Neazoniidae introducirse en grietas estrechas de la corteza de los árboles y llegar hasta los vasos internos por donde circula la savia, en zonas a las que un insecto con piezas bucales rígidas simplemente no podría acceder. Los autores comparan esta estrategia con la del pulgón actual Stomaphis, un insecto que hoy se alimenta bajo la corteza de los árboles con piezas bucales alargadas y flexibles que también superan el largo de su cuerpo.

La idea de que estos insectos vivían y se alimentaban en la corteza de los árboles también encuentra respaldo en el entorno donde fueron hallados. Según el estudio, los bosques del Cretácico productores de resina muestran señales de incendios frecuentes, y los árboles que crecen en zonas propensas al fuego suelen desarrollar cortezas más gruesas. Ese mayor grosor habría favorecido a los insectos capaces de llegar más profundo.