Cierra el tren Mitre: las razones

Hasta el momento se han renovado integralmente 32 kilómetros de vías en el ramal, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.

Trabajos urgentes en el ramal Tigre de la línea Mitre

En el caso del ramal Tigre, cuyo servicio estará interrumpido el próximo fin de semana extralargo, las tareas son urgentes porque "los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio", expresaron desde la empresa público privada.

En total se espera la renovación total de 40 km de vía; el reemplazo de 47 km de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.