Cierra el tren Mitre: las razones
Trenes Argentinos informó que dejará de funcionar el ramal Tigre de la línea Mitre y los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados.
Trenes Argentinos informó este miércoles que entre el 9 y el 12 de julio estará interrumpido el ramal Tigre de la línea Mitre, mientras que en esas fechas los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las terminales de provincia de Buenos Aires.
El motivo es la realización de obras de renovación de infraestructura de vías que fueron catalogadas como esenciales dentro de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno nacional.
Técnicamente las obras de renovación llevarán más tiempo, pero el fin de semana largo de cuatro días servirá para la instalación "del primer aparato de vía de los que comprenden la obra", un trabajo que requiere lapsos prolongados de inactividad de los trenes.
"Para su ejecución es necesario mayor tiempo que los cortes nocturnos y por eso se definió el fin de semana largo para su ejecución. Además, se intervendrán el paso a nivel Belgrano en San Isidro y la renovación de vías en los cuadros de las estaciones Vicente López y Núñez", detallaron en un comunicado de Trenes Argentinos.
"Durante la ventana de trabajo se renovarán las vías entre los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López y en el tramo desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde en Nuñez. Asimismo se trabajará en el enlace San Isidro y se restaurará el paso a nivel Belgrano, en la misma localidad", informaron.
Hasta el momento se han renovado integralmente 32 kilómetros de vías en el ramal, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.
Trabajos urgentes en el ramal Tigre de la línea Mitre
En el caso del ramal Tigre, cuyo servicio estará interrumpido el próximo fin de semana extralargo, las tareas son urgentes porque "los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados, y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones en el servicio", expresaron desde la empresa público privada.
En total se espera la renovación total de 40 km de vía; el reemplazo de 47 km de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.
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