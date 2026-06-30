El Tren Sarmiento interrumpirá su servicio durante cuatro días: fechas y ramal afectado

Además existe la posibilidad de tomar el colectivo 57 R0 y combinarlo con el 443, 269 o 441. Mantiene el recorrido principal por autopista y luego conecta con alguna de estas líneas para completar el viaje. Es otra opción rápida, aunque también implica un trasbordo.

Entre las alternativas totalmente en colectivo también aparecen las líneas 88, 96, 136, 163, 166, 302, 336 y 392. Estas permiten llegar a distintos puntos del corredor oeste, aunque suelen ser más lentas porque circulan por avenidas y calles comunes, realizando muchas más paradas que los servicios por autopista.

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Qué obras se realizarán en el tren Sarmiento

La suspensión por cuatro días se debe a una serie de obras de infraestructura y seguridad operacional que incluirán tareas de mantenimiento y renovación sobre vías, señalamiento, andenes y pasos a nivel.

En detalle, se ejecutará el cambio del aparato de vías número 11 en Caballito y el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers. También está prevista la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios de la estación Castelar, junto con el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

También se realizarán tareas en el andén número dos de Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, los cuales se encuentran en proceso de puesta en valor. A su vez, se realizará la depuración del tendido de la vía número cuatro de Moreno.