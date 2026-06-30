El Tren Sarmiento interrumpirá su servicio durante cuatro días: fechas y ramal afectado
La interrupción se extenderá entre el feriado del jueves 9 de julio hasta el domingo 12 inclusive.
La línea del tren Sarmiento interrumpirá su servicio del ramal Once-Moreno entre el feriado del jueves 9 de julio hasta el domingo 12 inclusive por obras de renovación en las vías. Según informó Trenes Argentinos, la suspensión solo afecta al servicio eléctrico, mientras que los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos seguirán funcionando con sus frecuencias habituales.
Cómo ir de Once a Moreno sin el tren Sarmiento
Dado que la interrupción durará cuatro días, desde Trenes Argentinos solicitaron a los usuarios que planifiquen sus viajes con antelación. Para esto, compartieron una guía de alternativas para realizar el trayecto entre Once y Moreno utilizando la combinación de diferentes líneas de colectivos y subtes.
La mayoría de los recorridos parten desde Once y llegan hasta estaciones claves que habitualmente corresponden al trayecto del tren.
Una de las alternativas más completas y con menos trasbordo es la opción de tomar el colectivo de la línea 57 R Expreso, que va por autopista. Otra opción es tomar el 57 Q/P hasta Morón y luego el 303. Esta es una buena alternativa si el Expreso no tiene lugar o no coincide con el horario.
Además existe la posibilidad de tomar el colectivo 57 R0 y combinarlo con el 443, 269 o 441. Mantiene el recorrido principal por autopista y luego conecta con alguna de estas líneas para completar el viaje. Es otra opción rápida, aunque también implica un trasbordo.
Entre las alternativas totalmente en colectivo también aparecen las líneas 88, 96, 136, 163, 166, 302, 336 y 392. Estas permiten llegar a distintos puntos del corredor oeste, aunque suelen ser más lentas porque circulan por avenidas y calles comunes, realizando muchas más paradas que los servicios por autopista.
Qué obras se realizarán en el tren Sarmiento
La suspensión por cuatro días se debe a una serie de obras de infraestructura y seguridad operacional que incluirán tareas de mantenimiento y renovación sobre vías, señalamiento, andenes y pasos a nivel.
En detalle, se ejecutará el cambio del aparato de vías número 11 en Caballito y el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers. También está prevista la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios de la estación Castelar, junto con el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.
También se realizarán tareas en el andén número dos de Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía, los cuales se encuentran en proceso de puesta en valor. A su vez, se realizará la depuración del tendido de la vía número cuatro de Moreno.
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