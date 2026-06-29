La estación de Once explotó de emoción por la clasificación de Paraguay: festejos y gritos

Muchos de los presentes sacaron sus celulares para registrar la escena y compartirla en redes sociales. Los videos mostraron la reacción espontánea de los pasajeros, que transformaron un momento cotidiano en una celebración colectiva marcada por la alegría y la sorpresa.

En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular y generaron una gran repercusión entre los usuarios. La escena recibió todo tipo de comentarios, destacando la emoción del público y la manera en que un partido del Mundial logró unir a personas que estaban de paso por la estación.

La clasificación de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, quedó así acompañada por un festejo particular lejos de las tribunas oficiales. Una postal que reflejó cómo la pasión por el fútbol puede aparecer en cualquier lugar y convertir un instante común en un recuerdo inolvidable.