La estación de Once explotó de emoción por la clasificación de Paraguay: festejos y gritos
Un grupo de pasajeros vivió en directo la definición por penales entre Paraguay y Alemania desde un bar dentro de la estación ferroviaria.
La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 no solo se festejó en los estadios y en las calles del país sudamericano, sino también en distintos puntos del mundo donde los hinchas siguieron con emoción el duelo ante Alemania.
Uno de esos lugares fue la estación de trenes de Once, donde un grupo de personas se reunió para mirar los últimos minutos del encuentro disputado por la Copa del Mundo. Según las imágenes difundidas en redes sociales, pasajeros que estaban saliendo del lugar y otros que esperaban para subir al tren se acercaron a un bar para seguir la definición.
La tensión aumentó durante la tanda de penales, donde Paraguay terminó imponiéndose por 4-3 ante Alemania y consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia mundialista. Cada ejecución fue seguida con nerviosismo por quienes estaban presentes, que no quisieron perderse el desenlace.
El festejo inesperado que se volvió viral
El momento de mayor emoción llegó cuando el último penal paraguayo ingresó al arco y confirmó el pase a los octavos de final. En ese instante, varias personas comenzaron a gritar, aplaudir y celebrar la victoria de la Albirroja como si estuvieran dentro de una cancha.
Muchos de los presentes sacaron sus celulares para registrar la escena y compartirla en redes sociales. Los videos mostraron la reacción espontánea de los pasajeros, que transformaron un momento cotidiano en una celebración colectiva marcada por la alegría y la sorpresa.
En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular y generaron una gran repercusión entre los usuarios. La escena recibió todo tipo de comentarios, destacando la emoción del público y la manera en que un partido del Mundial logró unir a personas que estaban de paso por la estación.
La clasificación de Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, quedó así acompañada por un festejo particular lejos de las tribunas oficiales. Una postal que reflejó cómo la pasión por el fútbol puede aparecer en cualquier lugar y convertir un instante común en un recuerdo inolvidable.
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