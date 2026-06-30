El Gobierno activó un servicio premium de trenes para llegar a los barrios privados del Conurbano

La terminal de trenes de Retiro

Cómo son los horarios de los trenes premium

El servicio de larga distancia que une la Ciudad de Buenos Aires conJunín sale todos los días desde Retiro a las 18.15, lo que permite llegar a José C. Paz a las 19.16; a Pilar cerca de las 19.36; a Manzanares a las 19.46 y a la estación Dr. Cabred a las 19.53.

Pero quienes deseen volver en el día a Capital Federal tendrán que hacer un viaje en el tiempo más que el espacio, ya que el sentido inverso del trayecto se hace bien temprano.

De lunes a sábados, el servicio sale de Junín casi de madrugada y pasa por la estación Dr. Cabred a las 5.52.

A las 6.00 está en Manzanares; a las 6.10, en Pilar; a las 6.28, en José C. Paz y para las 7.06 llega a Sáenz Peña. La llegada a la terminal de Retiro es a las 7.28 de la mañana.

Los domingos y feriados el paso por Dr. Cabred es a las 6.14, y la llegada a Retiro se espera a las 7.49.

Además, el servicio incorporó una parada en la localidad de Cortines, partido de Luján, que será a las 20.05 para el trayecto de Retiro a Junín.

Para la vuelta a la Ciudad de Buenos Aires, la parada de Cortines está programada para las 5.33 de la mañana de lunes a sábados, y a las 5.54 los domingos.