El Gobierno activó un servicio premium de trenes para llegar a los barrios privados del Conurbano
Trenes Argentinos habilitó un "servicio diferencial" con más paradas desde Retiro a las estaciones Cabred, Manzanares, Pilar y José C. Paz, entre otras.
Trenes Argentinos anunció este martes la implementación de un "servicio diferencial" para el trayecto que une la estación de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con la ciudad bonaerense de Junín, lo que podría beneficiar de manera directa a quienes viajen desde y hacia Pilar, Manzanares, Cabred o José C. Paz.
Desde la compañía público-privada entendieron que el tren de larga distancia que une Buenos Aires y Junín, y que cuenta con comodidades como aire acondicionado, baños y coche comedor, podría ser aprovechado -y solventado- con clientela de otros servicios.
"Se transforma en una alternativa en materia de comodidad, tiempo de viaje y precio para quienes quieran dirigirse a su trabajo o a realizar trámites, evitando las aglomeraciones del tránsito vehicular", señalaron desde Trenes Argentinos.
Por de pronto, desde Trenes Argentinos informaron que los pasajes de los servicios diferenciales cuestan entre $2.100 y $4.700, "dependiendo del día de la semana en que se realice el viaje y si se escoge entre el servicio de primera clase o el pullman"
Los boletos pueden ser adquiridos de manera anticipada en la web de SOFSE o en las boleterías de larga distancia habilitadas.
Cómo son los horarios de los trenes premium
El servicio de larga distancia que une la Ciudad de Buenos Aires conJunín sale todos los días desde Retiro a las 18.15, lo que permite llegar a José C. Paz a las 19.16; a Pilar cerca de las 19.36; a Manzanares a las 19.46 y a la estación Dr. Cabred a las 19.53.
Pero quienes deseen volver en el día a Capital Federal tendrán que hacer un viaje en el tiempo más que el espacio, ya que el sentido inverso del trayecto se hace bien temprano.
De lunes a sábados, el servicio sale de Junín casi de madrugada y pasa por la estación Dr. Cabred a las 5.52.
A las 6.00 está en Manzanares; a las 6.10, en Pilar; a las 6.28, en José C. Paz y para las 7.06 llega a Sáenz Peña. La llegada a la terminal de Retiro es a las 7.28 de la mañana.
Los domingos y feriados el paso por Dr. Cabred es a las 6.14, y la llegada a Retiro se espera a las 7.49.
Además, el servicio incorporó una parada en la localidad de Cortines, partido de Luján, que será a las 20.05 para el trayecto de Retiro a Junín.
Para la vuelta a la Ciudad de Buenos Aires, la parada de Cortines está programada para las 5.33 de la mañana de lunes a sábados, y a las 5.54 los domingos.
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