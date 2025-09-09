Efectivos de la policía porteña detuvieron en el subte a un hombre fuertemente armado

El detenido se constató, además, contaba con antecedentes por amenazas coactivas con arma de fuego y abuso de arma de fuego. Además, se le secuestró un total de 1.876.000 pesos argentinos y 110 dólares estadounidenses.

Intervinieron en el procedimiento la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8 y finalmente la Unidad Fiscal de Línea Aérea (UFLA) Este, a cargo del Dr. Alejandro Pelicoli.

hombre armado detenido en el subte

Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El subte porteño, uno de los transportes más concurridos de la Ciudad, es escenario de “preocupación y estrés”. Trabajadoras y pasajeras de la Línea A aseguran que un hombre de 34 años en situación de calle, que deambula entre las estaciones Puan, Castro Barros, Loria, y Flores las hostiga y amenaza con herramientas e incluso cuchillos. Pese a que las denuncias se acumulan, el temor persiste y las escenas se repiten.

La captura se produjo en la estación Río de Janeiro de la mencionada línea de subterráneos, donde los agentes visualizaron al sospechoso y lo interceptaron. Lo identificaron luego como J.P.N., argentino de 31 años, indocumentado y en situación de calle, también acusado de tentativa de robo.

Los agentes a cargo del operativo observaron que, al detenerse la formación con destino a Plaza de Mayo, varios pasajeros señalaron al imputado, quien los habría estado amenazando con un elemento punzante para exigirles dinero.

En consecuencia, el hombre fue reducido tras oponer resistencia. En la requisa, además, se le secuestró el objeto utilizado.

El caso quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.º 6, a cargo de María Alejandra Provitola, quien ordenó varias medidas al respecto. Entre ellas, realizar un informe interdisciplinario y tomar declaración al personal interviniente.