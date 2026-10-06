Cierre del Instituto Almafuerte: 1.400 alumnos se quedarían sin vacante en 2027

Elsa, una de las auxiliares del colegio, expresó su tristeza por el impacto que tendría el cierre entre los estudiantes. “Mucho dolor, más que nada por las criaturas. ¿Cómo hacés para desilusionarlos? Es su segunda casa, son contenidos por todo el personal, les brindamos lo mejor que podemos, ellos se sienten seguros”, afirmó.

La trabajadora también destacó la importancia de garantizar la continuidad educativa de los chicos. “Argentina necesita sacar el país adelante, si no tienen estudio no van a ser nada”, sostuvo.

Otro empleado, que lleva más de 30 años trabajando en la institución y cuyos hijos también fueron alumnos, manifestó su preocupación por su futuro laboral y pidió la intervención de las autoridades provinciales. Por su antigüedad, considera que podría tener dificultades para conseguir un nuevo empleo. “Tenemos esperanza de que se solucione”, expresó.

Alumnos y familias reclaman una solución

El testimonio de una madre y su hija por el cierre del colegio

Entre los estudiantes, la posibilidad de tener que cambiar de escuela generó angustia. Luz, alumna de tercer año, contó que asiste al establecimiento desde los seis años y que no quiere continuar sus estudios en otra institución.

“Me hace mal, porque yo vengo desde los seis años a este colegio, no puedo separarme e irme a otro colegio. A mí me gusta este colegio, lo amo, es parte de mí. Es difícil cambiar un uniforme con el que estuviste toda tu vida y creciste”, relató. Y agregó: “Quiero terminar acá, quiero ser profesora acá. Me duele en el alma”.

Su madre también fue alumna del Instituto Almafuerte y actualmente tiene allí a sus dos hijas. “Es una tragedia lo que está pasando, fui alumna de este colegio y ahora vienen mis dos hijas. No hay vacantes en ningún lado. Mis hijas lloran, no se quieren separar de sus compañeros. No es un capricho, ellos tienen derecho a seguir en este colegio”, afirmó.

El drama de las familias y los trabajadores

Este martes por la mañana, las familias se concentraron para reclamar por la continuidad del Instituto Almafuerte, mientras que para el mediodía está previsto un abrazo solidario alrededor de la institución.

Las familias y trabajadores esperan que durante la jornada se acerquen autoridades provinciales o representantes que puedan intervenir para encontrar una salida al conflicto judicial y evitar que los 1.400 alumnos deban comenzar 2027 en otras escuelas.