Cierre del Instituto Almafuerte: 1.400 alumnos se quedarían sin vacante en 2027
Un conflicto judicial entre los dueños impide que la escuela situada en 9 de Abril continúe con el ciclo lectivo del próximo año.
El Instituto Almafuerte, un colegio privado con más de 60 años de trayectoria ubicado en la localidad bonaerense de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, no podrá abrir sus puertas en 2027 debido a un conflicto judicial entre sus dueños.
La situación afecta a unos 1.400 alumnos de los niveles inicial, primario y secundario y a 130 trabajadores docentes y no docentes, mientras las familias reclaman una solución que permita garantizar la continuidad del colegio.
El establecimiento funciona en Restelli 1555 y actualmente no está habilitado para matricular estudiantes para el próximo ciclo lectivo. Ante la incertidumbre, muchas familias comenzaron a buscar vacantes en otras escuelas, aunque aseguran que la alternativa es especialmente complicada porque hay colegios públicos sin cupos disponibles y las demás instituciones privadas se encuentran a mayor distancia.
El conflicto que derivó en el cierre del colegio
El conflicto que amenaza la continuidad del colegio se originó entre los propietarios. El establecimiento pertenecía a tres socios, pero tras la muerte de uno de ellos, sus hijos reclamaron la parte que les correspondía y se inició una disputa judicial. Según explicaron desde la comunidad educativa, el proceso impide que la institución pueda afrontar la situación legal y administrativa necesaria para comenzar el ciclo lectivo 2027, por lo que las puertas deberían cerrar a fin de año.
Trabajadores reclaman que el colegio pueda seguir funcionando
La preocupación no se limita a la pérdida de las vacantes. Para los estudiantes, docentes, auxiliares y familias, el Instituto Almafuerte representa un espacio construido durante décadas y con fuertes vínculos dentro de la comunidad.
Elsa, una de las auxiliares del colegio, expresó su tristeza por el impacto que tendría el cierre entre los estudiantes. “Mucho dolor, más que nada por las criaturas. ¿Cómo hacés para desilusionarlos? Es su segunda casa, son contenidos por todo el personal, les brindamos lo mejor que podemos, ellos se sienten seguros”, afirmó.
La trabajadora también destacó la importancia de garantizar la continuidad educativa de los chicos. “Argentina necesita sacar el país adelante, si no tienen estudio no van a ser nada”, sostuvo.
Otro empleado, que lleva más de 30 años trabajando en la institución y cuyos hijos también fueron alumnos, manifestó su preocupación por su futuro laboral y pidió la intervención de las autoridades provinciales. Por su antigüedad, considera que podría tener dificultades para conseguir un nuevo empleo. “Tenemos esperanza de que se solucione”, expresó.
Alumnos y familias reclaman una solución
Entre los estudiantes, la posibilidad de tener que cambiar de escuela generó angustia. Luz, alumna de tercer año, contó que asiste al establecimiento desde los seis años y que no quiere continuar sus estudios en otra institución.
“Me hace mal, porque yo vengo desde los seis años a este colegio, no puedo separarme e irme a otro colegio. A mí me gusta este colegio, lo amo, es parte de mí. Es difícil cambiar un uniforme con el que estuviste toda tu vida y creciste”, relató. Y agregó: “Quiero terminar acá, quiero ser profesora acá. Me duele en el alma”.
Su madre también fue alumna del Instituto Almafuerte y actualmente tiene allí a sus dos hijas. “Es una tragedia lo que está pasando, fui alumna de este colegio y ahora vienen mis dos hijas. No hay vacantes en ningún lado. Mis hijas lloran, no se quieren separar de sus compañeros. No es un capricho, ellos tienen derecho a seguir en este colegio”, afirmó.
Este martes por la mañana, las familias se concentraron para reclamar por la continuidad del Instituto Almafuerte, mientras que para el mediodía está previsto un abrazo solidario alrededor de la institución.
Las familias y trabajadores esperan que durante la jornada se acerquen autoridades provinciales o representantes que puedan intervenir para encontrar una salida al conflicto judicial y evitar que los 1.400 alumnos deban comenzar 2027 en otras escuelas.
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