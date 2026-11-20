La Escuela Normal Superior N.º 4 “Estanislao Severo Zeballos” y el Liceo N.º 2 “Amancio Alcorta” comparten el mismo edificio en Caballito

En el lugar trabajó también personal de Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad, en un operativo que incluyó diez ambulancias y varios patrulleros. Por el procedimiento, se dispuso un corte de tránsito en la zona de Rosario y José María Moreno.

Otra vez gas pimienta en el mismo colegio de Caballito

En el primer episodio, el SAME desplegó trece ambulancias

Un hecho similar ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando 18 personas tuvieron que ser asistidas por personal del SAME y una adolescente de 14 años debió ser trasladada al Hospital Durand luego de que arrojaran gas pimienta en los pasillos de la escuela.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y Bomberos porteños participaron del operativo

En aquella oportunidad, el episodio se produjo mientras estudiantes y docentes participaban de una feria de ciencias que se desarrollaba en el salón de actos. De un momento a otro, los damnificados empezaron a sentir un fuerte olor y varios chicos tuvieron ataques de tos.

"Fue un olor que no se podía ni respirar. Después nos dimos cuenta de que habían tirado gas pimienta en los baños y por los pasillos", había explicado uno de los alumnos.

Según indicó el estudiante en ese momento, era la primera vez que ocurría un hecho de tales características dentro de esa escuela. Consideró entonces que se trató de “una broma de mal gusto” en la que “no midieron las consecuencias que ocasionaron". En ese sentido, había destacado que los efectivos llevaron a cabo las evacuaciones correspondientes".