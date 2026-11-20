Caballito: tiraron gas pimienta por segunda vez en un mes en un colegio y hay más de 30 asistidos
Al menos dos pacientes tuvieron que ser trasladados por el SAME al Hospital Durand. El mismo episodio ocurrió hace menos de un mes.
Un nuevo episodio de exposición a gas pimienta se registró este viernes en el Liceo N° 2 "Amancio Alcorta" del barrio porteño de Caballito. Hasta el momento, 35 personas tuvieron que ser asistidas, dos de ellas trasladadas por el SAME al Hospital Durand.
El incidente obligó a desplegar nuevamente un importante operativo de emergencia en el edificio del establecimiento situado sobre ubicada sobre la avenida Rivadavia al 4900, en el que también funciona la Escuela Normal Superior N° 04 "Estanislao Severo Zeballos", donde un episodio similar se había registrado hace menos de un mes.
Según las primeras informaciones, en esta oportunidad, el hecho se habría originado dentro de un aula en el sector del Liceo N°2, donde el gas pimienta se concentró y luego se propagó hacia los pasillos.
De acuerdo con el reporte del Sistema de Atención Médica de Emergencia, 31 pacientes recibieron atención en el lugar, mientras que otros dos debieron ser trasladados al Hospital Durand. Entre los afectados hay 28 menores de edad y siete adultos.
Alberto Crescenti, titular del SAME, detalló que varios de los damnificados tuvieron que ser asistidos por intoxicación de vías superiores y náuseas: “Atendimos a uno por uno, les administramos oxigeno. Dos de ellos fueron llevaros al Durand porque estaban nauseosos”, indicó en declaraciones televisivas.
En el lugar trabajó también personal de Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad, en un operativo que incluyó diez ambulancias y varios patrulleros. Por el procedimiento, se dispuso un corte de tránsito en la zona de Rosario y José María Moreno.
Otra vez gas pimienta en el mismo colegio de Caballito
Un hecho similar ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando 18 personas tuvieron que ser asistidas por personal del SAME y una adolescente de 14 años debió ser trasladada al Hospital Durand luego de que arrojaran gas pimienta en los pasillos de la escuela.
En aquella oportunidad, el episodio se produjo mientras estudiantes y docentes participaban de una feria de ciencias que se desarrollaba en el salón de actos. De un momento a otro, los damnificados empezaron a sentir un fuerte olor y varios chicos tuvieron ataques de tos.
"Fue un olor que no se podía ni respirar. Después nos dimos cuenta de que habían tirado gas pimienta en los baños y por los pasillos", había explicado uno de los alumnos.
Según indicó el estudiante en ese momento, era la primera vez que ocurría un hecho de tales características dentro de esa escuela. Consideró entonces que se trató de “una broma de mal gusto” en la que “no midieron las consecuencias que ocasionaron". En ese sentido, había destacado que los efectivos llevaron a cabo las evacuaciones correspondientes".
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