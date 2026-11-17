Encontraron el cuerpo de Alejandro Atero, el joven que era buscado en el río Negro
El joven de 23 años fue hallado este martes en Isla Jordán, Cipolletti, tras cinco días de búsqueda luego de ser arrastrado por la corriente el jueves pasado.
Después de cinco días de rastrillajes, encontraron el cuerpo de Alejandro Atero, el joven de 23 años que había desaparecido en el río Negro.
El hallazgo se produjo este martes a pocos metros del puente de Isla Jordán, donde los equipos de emergencia realizaban rastrillajes para dar con el joven.
En el lugar trabajan efectivos de Prefectura Naval, Bomberos de Neuquén, Policía de Río Negro y personal del Gabinete de Criminalística, mientras se aguardaba la llegada del médico policial para realizar las diligencias correspondientes.
Cómo desapareció Alejandro Atero en el río Negro
El episodio ocurrió el 12 de noviembre alrededor de las 15, en un sector ubicado detrás del barrio Labraña y cerca de la chacra Solís. Según la reconstrucción de su madre, los tres estaban tomando mates en la costa cuando la joven ingresó al río y comenzó a tener dificultades para regresar.
Ante esa situación, Alejandro y su amigo se metieron al agua para ayudarla. Mientras el acompañante logró salir por sus propios medios, el joven habría quedado atrapado en un remolino y fue arrastrado por la corriente.
Alejandro era oriundo de Puerto Madryn, Chubut, aunque vivía en el Alto Valle desde los ocho años. Había regresado recientemente a la región junto a su pareja y, según contaron sus familiares, conocía el río y sabía nadar, ya que disfrutaba de las actividades acuáticas.
Cómo fue el operativo de búsqueda
Desde el jueves, distintos equipos de emergencia participaron de la búsqueda, con la intervención de efectivos policiales, Bomberos, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina y brigadas especializadas. Durante las primeras jornadas, los rescatistas realizaron recorridas por las márgenes y rastrillajes dentro del cauce.
Con el correr de los días, el radio de búsqueda se amplió hacia distintos sectores del río Negro, incluidos tramos cercanos a Allen y Fernández Oro. Para cubrir esas zonas se utilizaron embarcaciones y personal a pie, aunque la fuerza de la corriente y las condiciones del cauce dificultaron las tareas.
Ante la falta de resultados, la familia de Alejandro envió una carta al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para solicitar que se reforzara el operativo y se incorporaran buzos especializados que pudieran revisar los sectores más profundos.
Finalmente, este martes, al cumplirse cinco días de la desaparición, se sumaron al despliegue especialistas de la Brigada de Buceo y Rescate de Bomberos de Neuquén. Las tareas de los equipos permitieron localizar el cuerpo del joven en la zona de Isla Jordán.
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