Alejandro era oriundo de Puerto Madryn, Chubut, aunque vivía en el Alto Valle desde los ocho años. Había regresado recientemente a la región junto a su pareja y, según contaron sus familiares, conocía el río y sabía nadar, ya que disfrutaba de las actividades acuáticas.

Cómo fue el operativo de búsqueda

Desde el jueves, distintos equipos de emergencia participaron de la búsqueda, con la intervención de efectivos policiales, Bomberos, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina y brigadas especializadas. Durante las primeras jornadas, los rescatistas realizaron recorridas por las márgenes y rastrillajes dentro del cauce.

Con el correr de los días, el radio de búsqueda se amplió hacia distintos sectores del río Negro, incluidos tramos cercanos a Allen y Fernández Oro. Para cubrir esas zonas se utilizaron embarcaciones y personal a pie, aunque la fuerza de la corriente y las condiciones del cauce dificultaron las tareas.

Ante la falta de resultados, la familia de Alejandro envió una carta al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para solicitar que se reforzara el operativo y se incorporaran buzos especializados que pudieran revisar los sectores más profundos.

Finalmente, este martes, al cumplirse cinco días de la desaparición, se sumaron al despliegue especialistas de la Brigada de Buceo y Rescate de Bomberos de Neuquén. Las tareas de los equipos permitieron localizar el cuerpo del joven en la zona de Isla Jordán.