Circulaba sin patente y quiso coimear a la Policía en la General Paz: "Te doy plata para el almuerzo"

“¿Usted me está ofreciendo plata?”, le preguntó directamente uno de los policías. El conductor insistió y volvió a pedirle que no le llevaran el vehículo: “Me matás, maestro. Lo tenemos vendido, por mis hijas te digo”.

Circulaba sin patente y fue detenido tras intentar sobornar a la Policía de la Ciudad

Mientras avanzaba el procedimiento, el hombre buscó justificar la situación: “Maestro, por favor, me matás. No es robado, no es nada el auto. ¿Cómo me vas a remitir el auto? Yo tengo una camioneta, tengo una Amarok. Te muestro la cédula”.

Los agentes le explicaron que la falta de patente colocada y el problema con su licencia impedían que continuara circulando. “Maestro, te di mi documento. Te dije que saqué la licencia y la tengo por la Argentina. No me podés hacer esto, me cagás el día. Por favor, me arruinás”, reclamó el conductor antes de recibir la orden de bajar del Citroën.

Ofreció coimas a la Policía y terminó detenido

Ante el intento de soborno, los efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron una consulta con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Alejandro García, quien dispuso la detención del hombre por el delito de cohecho activo, además del labrado del acta de infracción municipal y la remisión del vehículo.