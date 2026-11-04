Circulaba sin patente y quiso coimear a la Policía en la General Paz: "Te doy plata para el almuerzo"
El conductor quedó detenido tras ser interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad en la avenida General Paz y Balbín.
Un conductor, que circulaba por la avenida General Paz en un auto sin la patente colocada, terminó detenido por cohecho luego de intentar sobornar a efectivos de la Policía de la Ciudad, ofreciéndoles dinero para evitar que le secuestraran el auto. Todo quedó grabado en un video.
Todo comenzó cuando el personal policial que realizaba tareas de prevención en la zona de General Paz y Balbín advirtió un Citroën C4 gris que circulaba sentido al Río de la Plata sin el dominio tanto en la parte delantera como en la trasera. Los policías le ordenaron que detuviera la marcha para verificar la documentación y descubrieron otra irregularidad: el hombre tampoco tenía la licencia de conducir vigente.
El video del intento de soborno a la Policía de la Ciudad en la General Paz
Frente a esa situación, los efectivos le comunicaron que tenían que labrarle el acta de infracción y trasladar el vehículo. En ese momento, el hombre intentó convencerlos de que desistieran del procedimiento. Primero aseguró que el auto ya “estaba vendido” y, después, procedió a intentar sobornarlos.
“Lo tenemos vendido maestro. Te doy plata, te doy plata para el almuerzo”, dijo el conductor cuando le informaron que el vehículo iba a ser remitido y que debía acompañar a los efectivos.
La respuesta policial fue pedirle que aclarara lo que acababa de decir. Lejos de abandonar la propuesta, el hombre insistió: “¿No aceptan plata ustedes? El 90%”. Segundos después, al advertir que la situación podía complicarse, intentó retroceder: “Bueno, bueno, hacé de cuenta que no te dije nada”.
“¿Usted me está ofreciendo plata?”, le preguntó directamente uno de los policías. El conductor insistió y volvió a pedirle que no le llevaran el vehículo: “Me matás, maestro. Lo tenemos vendido, por mis hijas te digo”.
Mientras avanzaba el procedimiento, el hombre buscó justificar la situación: “Maestro, por favor, me matás. No es robado, no es nada el auto. ¿Cómo me vas a remitir el auto? Yo tengo una camioneta, tengo una Amarok. Te muestro la cédula”.
Los agentes le explicaron que la falta de patente colocada y el problema con su licencia impedían que continuara circulando. “Maestro, te di mi documento. Te dije que saqué la licencia y la tengo por la Argentina. No me podés hacer esto, me cagás el día. Por favor, me arruinás”, reclamó el conductor antes de recibir la orden de bajar del Citroën.
Ofreció coimas a la Policía y terminó detenido
Ante el intento de soborno, los efectivos de la Policía de la Ciudad realizaron una consulta con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Alejandro García, quien dispuso la detención del hombre por el delito de cohecho activo, además del labrado del acta de infracción municipal y la remisión del vehículo.
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