Clases 2026: más de 300 mil chicos vuelven a las aulas y la Ciudad inaugura una escuela modelo en Barracas
Arrancan las clases en Inicial y Primaria con el estreno de la Escuela Estación Buenos Aires en Barracas.
Este miércoles 25 de febrero se pone en marcha oficialmente el ciclo lectivo 2026 para los niveles Inicial y Primaria en la Ciudad de Buenos Aires. En total, son 335.674 los alumnos que retoman las clases: 84.336 en el nivel inicial y 251.338 en el primario, acompañados por un cuerpo docente de 45.000 profesionales en 1.700 establecimientos.
La gran novedad de este año es la inauguración de la Escuela Estación Buenos Aires, ubicada en el barrio de Barracas. Se trata de una institución bilingüe y tecnológica que funcionará como el primer establecimiento del barrio con niveles primario y secundario, este último con inicio previsto para el próximo 2 de marzo.
Educación 5.0 y un diseño innovador en el sur
La nueva escuela modelo cuenta con un edificio de 3.000 metros cuadrados equipado con laboratorios, terrazas verdes y un sistema de paneles divisorios que permite integrar hasta tres aulas en una sola. Bajo el paradigma de la Educación 5.0, la propuesta pedagógica incluye:
Tecnología y Futuro: Los alumnos trabajarán desde primer grado con robótica, pensamiento computacional y proyectos STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática).
Google Reference School: Tanto docentes como estudiantes utilizarán dispositivos Chromebook y recibirán formación específica en el uso de Gemini.
Deportistas de alto rendimiento: El colegio ofrecerá turnos con menor carga horaria para jóvenes que entrenan en clubes de la zona como Huracán o Barracas Central.
Secundaria Aprende: El nivel medio se basará en laboratorios, talleres, intensificación de inglés y el uso de bibliotecas maker con impresoras 3D y tablets.
Cambios en las clases del Nivel Inicial
El ciclo 2026 también marca el debut del nuevo diseño curricular para jardín maternal y sala de 3 años. Esta actualización pedagógica busca responder a los cambios sociales y tecnológicos actuales, reforzando la enseñanza del lenguaje y la matemática desde temprana edad.
La propuesta incorpora una perspectiva socioemocional y un fuerte vínculo con las familias. Para su puesta en marcha, el Ministerio de Educación porteño ya distribuyó más de 5.000 nuevos diseños curriculares en más de 1.400 jardines de la Ciudad.
Calendario Escolar 2026:
25 de febrero: Inicio de clases Inicial y Primaria.
2 de marzo: Inicio de clases Secundaria.
20 al 31 de julio: Receso invernal.
18 de diciembre: Finalización del ciclo lectivo.
