Cómo vestir a los chicos para el comienzo de clases en CABA: pronóstico del tiempo turno por turno

Horario de entrada a la mañana (08:00 hs): El día comenzará decididamente fresco. Con una temperatura de apenas 17°C, cielo soleado y vientos del sur de hasta 30 km/h, será indispensable que los alumnos salgan de casa con una campera liviana, suéter o buzo de media estación. Vestirlos "en capas" es la mejor estrategia para el turno mañana.

Horario de salida al mediodía (12:00 hs): A la hora de volver a casa, el panorama cambia por completo. El termómetro ya marcará unos 23°C y el índice de radiación UV será "¡Muy Alto!". El abrigo matutino sobrará, por lo que los chicos estarán mucho más cómodos en remera o chomba de mangas cortas.

Horario de entrada a la tarde (13:00 hs): Para los alumnos del turno tarde, el ingreso será a pleno sol y con 24°C. No será necesario llevar prendas de abrigo gruesas en la mochila, pero sí es altamente recomendable aplicarles protector solar antes de salir, debido a que el índice UV se mantendrá en niveles máximos.