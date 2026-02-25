Cómo vestir a los chicos para el comienzo de clases en CABA: pronóstico del tiempo turno por turno
Este miércoles 25 de febrero arrancan las clases en CABA para el nivel inicial y primario. Tras un fuerte descenso de la temperatura, repasá qué abrigo llevar.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un gran regreso escolar. Este miércoles 25 de febrero marcará el inicio de clases oficial para los niveles Inicial y Primaria. Serán más de 300 mil los alumnos que volverán a las aulas en esta jornada inaugural.
En detalle, retomarán sus actividades 84.336 chicos del nivel inicial y 251.338 alumnos primarios, quienes estarán acompañados por unos 45.000 docentes distribuidos en 1.700 escuelas.
Sin embargo, el factor climático obliga a repensar el uniforme del primer día. Tras el pico de 32°C del martes, el ingreso de un frente de vientos del sur desplomará las marcas térmicas, llevando la mínima a 16°C y la máxima a agradables 27°C, sin probabilidad de lluvias.
Pronóstico del tiempo para el primer día de clases en CABA
Aquí, el detalle de cómo abrigar a los chicos según el horario escolar:
Horario de entrada a la mañana (08:00 hs): El día comenzará decididamente fresco. Con una temperatura de apenas 17°C, cielo soleado y vientos del sur de hasta 30 km/h, será indispensable que los alumnos salgan de casa con una campera liviana, suéter o buzo de media estación. Vestirlos "en capas" es la mejor estrategia para el turno mañana.
Horario de salida al mediodía (12:00 hs): A la hora de volver a casa, el panorama cambia por completo. El termómetro ya marcará unos 23°C y el índice de radiación UV será "¡Muy Alto!". El abrigo matutino sobrará, por lo que los chicos estarán mucho más cómodos en remera o chomba de mangas cortas.
Horario de entrada a la tarde (13:00 hs): Para los alumnos del turno tarde, el ingreso será a pleno sol y con 24°C. No será necesario llevar prendas de abrigo gruesas en la mochila, pero sí es altamente recomendable aplicarles protector solar antes de salir, debido a que el índice UV se mantendrá en niveles máximos.
Segunda salida al mediodía / turno tarde (17:00 hs): El egreso de las escuelas por la tarde coincidirá con las temperaturas más cálidas del día. Con unos 26°C, cielo con algunas nubes y vientos moderados del sureste, el regreso a casa será muy ameno, sin necesidad de cargar paraguas, pilotos ni camperas.
