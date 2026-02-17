Vuelta a clases 2026: qué bancos ofrecen descuentos del 30% sin tope de reintegro y cuotas
Armar la mochila para las clases cuesta más de $76.000. Un informe detalla los descuentos reales que más convienen en librerías, indumentaria y calzado.
El inicio de las clases 2026 representa un duro golpe al bolsillo de las familias. Actualmente, el costo de una canasta básica de útiles escolares ya supera los 76.900 pesos por alumno. Los bancos y las billeteras virtuales tienen descuentos para que no se haga cuesta arriba.
Con precios de cuadernos básicos que arrancan en los $3.500, carpetas desde $8.000 y guardapolvos que pueden llegar a costar hasta $48.000 en locales tradicionales, las promociones bancarias y de billeteras digitales se han convertido en una herramienta indispensable para amortiguar el impacto inflacionario.
Sin embargo, el ahorro real no siempre está en el porcentaje más alto y llamativo de la vidriera. Según un relevamiento realizado por la plataforma Clash Beneficios, los descuentos del 20% y 30% dominan el mercado, pero esconden una trampa.
Todas las promociones sin tope de reintegro
Para compras grandes o listas escolares completas, la verdadera diferencia se encuentra en las promociones que no imponen un límite de devolución.
A continuación, el detalle completo de los descuentos más competitivos del mercado que no tienen tope:
Banco Macro: Ofrece un 30% de descuento para la compra de mochilas y artículos de marroquinería en la marca Cecchini.
Banco Macro: Dispone de un 30% de rebaja en la marca de zapatos Grimoldi.
Banco Macro: Brinda un 30% de ahorro en los retails de calzado e indumentaria deportiva Open Sports y Sporting.
Banco de Santa Fe: Cuenta con un 25% de descuento para todas las compras que se realicen en Digital Sports.
Banco Galicia: Ofrece un 20% de descuento específico para productos de librería y útiles escolares en los comercios Batik, Cúspide y Woopy.
Banco Credicoop: Dispone de un 20% de descuento en artículos de librería, válido para las compras en Batik.
El mapa de las cuotas sin interés
Mientras que en el rubro de útiles escolares predomina el descuento directo por ser compras de menor valor unitario, para adquirir indumentaria y calzado la financiación sigue siendo la variable clave que ordena el presupuesto familiar.
Las mejores opciones para cuotificar los gastos, detalladas una por una, son:
ICBC: Permite financiar hasta en 9 cuotas sin interés las compras en las cadenas Dexter y Stock Center.
MercadoPago: Ofrece 9 cuotas sin interés para adquirir productos en Open Sports.
Banco Nación: Cuenta con 6 cuotas sin interés para compras en Digital Sports y en los locales de Crocs.
Naranja X: Ofrece 6 cuotas sin interés en Digital Sports, y también en las cadenas Dexter y Stock Center.
MercadoPago: Dispone de 6 cuotas sin interés tanto en Digital Sports como en Sporting.
Banco Macro, BBVA, Santander y Banco Provincia: Todas estas entidades bancarias ofrecen 6 cuotas sin interés para las compras realizadas en Digital Sports.
