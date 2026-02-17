Vuelta a clases 2026: qué bancos ofrecen descuentos del 30% sin tope de reintegro y cuotas

A continuación, el detalle completo de los descuentos más competitivos del mercado que no tienen tope:

Banco Macro: Ofrece un 30% de descuento para la compra de mochilas y artículos de marroquinería en la marca Cecchini.

Banco Macro: Dispone de un 30% de rebaja en la marca de zapatos Grimoldi.

Banco Macro: Brinda un 30% de ahorro en los retails de calzado e indumentaria deportiva Open Sports y Sporting.

Banco de Santa Fe: Cuenta con un 25% de descuento para todas las compras que se realicen en Digital Sports.

Banco Galicia: Ofrece un 20% de descuento específico para productos de librería y útiles escolares en los comercios Batik, Cúspide y Woopy.

Banco Credicoop: Dispone de un 20% de descuento en artículos de librería, válido para las compras en Batik.

El mapa de las cuotas sin interés

Mientras que en el rubro de útiles escolares predomina el descuento directo por ser compras de menor valor unitario, para adquirir indumentaria y calzado la financiación sigue siendo la variable clave que ordena el presupuesto familiar.

Las mejores opciones para cuotificar los gastos, detalladas una por una, son: