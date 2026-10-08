Clausuraron un boliche en Palermo por venta de droga: hay tres detenidos

Durante el allanamiento, los agentes realizaron tareas de registro dentro del local y secuestraron estupefacientes. Las fuentes consultadas indicaron que el volumen y el tipo de las sustancias aún no habían sido precisados.

La causa continúa en desarrollo. Por ese motivo, podrían incorporarse nuevos datos sobre las personas detenidas, el material secuestrado y las próximas medidas dispuestas por la Justicia.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se habría producido la presunta comercialización de estupefacientes y la eventual responsabilidad de las personas involucradas, según el avance del expediente judicial.



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