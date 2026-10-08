Clausuraron un boliche en Palermo por venta de droga: hay tres detenidos
El operativo se realizó durante la madrugada tras una denuncia anónima. Los dueños del boliche no estarían involucrados en la venta de estupefacientes.
Efectivos de la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad allanaron y clausuraron este jueves en la madrugada un boliche en el barrio porteño de Palermo por presunta venta de estupefacientes. El procedimiento dejó un saldo de tres personas detenidas y el secuestro de una cantidad de estupefacientes que por el momento no fue determinada.
Los agentes se hicieron presentes en el local "Carnal Bar" ubicado en Niceto Vega al 5500, luego de recibir una alerta por presunta comercialización de droga dentro del establecimiento. El operativo se extendió durante algunas horas y concluyó pasadas las 7:00 de la mañana, según informó C5N.
Hasta el momento, no se informó públicamente la identidad de las personas detenidas ni la cantidad exacta de sustancias incautadas.
La medida fue ordenada en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado Penal y Contravencional de Faltas N.º 31, a cargo de Susana Parada, con intervención de la Secretaría 61.
También participa la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes, conocida como UFEIDE. Ese organismo interviene en las actuaciones relacionadas con la presunta venta de drogas.
Durante el allanamiento, los agentes realizaron tareas de registro dentro del local y secuestraron estupefacientes. Las fuentes consultadas indicaron que el volumen y el tipo de las sustancias aún no habían sido precisados.
La causa continúa en desarrollo. Por ese motivo, podrían incorporarse nuevos datos sobre las personas detenidas, el material secuestrado y las próximas medidas dispuestas por la Justicia.
La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se habría producido la presunta comercialización de estupefacientes y la eventual responsabilidad de las personas involucradas, según el avance del expediente judicial.
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