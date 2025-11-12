Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del miércoles 12 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional no espera más lluvias para el correr de la semana en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Pasaron las anunciadas lluvias y tormentas por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y se espera que la semana continúe con buenas condiciones del clima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo nacional no prevé más lluvias para el correr de la semana. El miércoles se espera sin precipitaciones y con el retorno de las buenas condiciones; con cielo parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado para el resto del día y la noche, junto con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Del mismo modo, el jueves tendría cielo ligeramente nublado en la madrugada y despejado durante el resto de la jornada, con marcas térmicas que rondarán los 14 grados de mínima y los 26 de máxima.
La semana cerraría con buenas condiciones, en un viernes que se anticipa con cielo algo nublado desde la madrugada y pasando a parcialmente nublado desde la tarde; y con un termómetro que oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 29, en la jornada más calurosa.
Para el fin de semana, el SMN espera un sábado con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 18 y 30 grados.
El finde cierra con cielo mayormente nublado para todo el domingo, acompañado de 19 grados de mínima y 26 de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario