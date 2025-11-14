Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 14 de noviembre
Buen clima para este viernes: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla una temperatura máxima rozando los 30 grados y cielo ligeramente nublado.
Con su pronóstico del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) invita a porteños y bonaerenses a disfrutar de este viernes, porque en el fin de semana llega la inestabilidad y las tormentas.
Sin embargo, este 14 de noviembre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) gozará de un clima espectacular, con calor presente y un cielo ligeramente nublado. El termómetro, en tanto, oscilará entre los 19 y 29 grados, mientras que el viento soplará predominantemente desde el Norte y Noreste.
Pronóstico extendido para el AMBA
El buen clima que se registra en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tiene las horas contadas: los distintos pronosticadores anticiparon la llegada de tormentas fuertes para el fin de semana. El cambio de tiempo comenzará el sábado, cuando las temperaturas se ubiquen entre los 19 y 31 grados.
Con el calor reinando en la primera jornada del fin de semana, las intensas precipitaciones serán un hecho en la noche del sábado, provocando un brusco descenso de la temperatura máxima para el domingo, cuyo termómetro no superará los 24 grados.
Cabe señalar que la jornada dominical se perfila como la más compleja. El pronóstico indica que el clima será "peor" que el del sábado, con un termómetro que oscilará entre los 18 y 24 grados, como se mencionó anteriormente. Las tormentas también estarán presentes en la mañana del domingo, con fuertes ráfagas provenientes del sector Sur hacia la noche.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario