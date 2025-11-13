Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 13 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su pronóstico de buenas condiciones para la continuidad de la semana.
El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parece mantenerse estable, con buenas condiciones y temperaturas agradables, de acuerdo con el pronóstico del tiempo Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo informó que el jueves se presenta con cielo ligeramente nublado en la madrugada y despejado durante el resto de la jornada, con marcas térmicas que rondarán los 15 grados de mínima y los 27 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La semana cerraría con buenas condiciones, en un viernes que se anticipa con cielo algo nublado desde la madrugada y pasando a parcialmente nublado desde la tarde; y con un termómetro que oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 30, en la jornada más calurosa.
Para el fin de semana, el SMN espera un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nubldo en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 18 y 31 grados.
El finde podría cerrar con el regreso de las precipitaciones, con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado para el resto del domingo, acompañado de 17 grados de mínima y 27 de máxima.
