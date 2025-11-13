Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 13 de noviembre

Para el fin de semana, el SMN espera un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nubldo en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 18 y 31 grados.

El finde podría cerrar con el regreso de las precipitaciones, con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado para el resto del domingo, acompañado de 17 grados de mínima y 27 de máxima.