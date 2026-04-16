Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 17 de abril

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Para el inicio de la semana laboral, se espera el ingreso de un frente muy inestable que desatará lluvias de carácter débil desde las 9 de la mañana, acompañadas por ráfagas de viento sur que podrían llegar a superar los 50 km/h por la tarde.

Este severo fenómeno provocará un rápido desplome en el termómetro. Las marcas pasarán de los cálidos 25 grados del fin de semana a apenas 12 grados hacia la medianoche del lunes. El pico máximo de enfriamiento se sentirá el martes 21, cuando la jornada arranque con apenas 10 grados de temperatura y una sensación térmica de 8 grados bajo un cielo totalmente despejado, consolidando así el bajón de 15 grados en tan solo cuestión de horas.