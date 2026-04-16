Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 17 de abril
Con un cielo mayormente nublado, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se preparan para un viernes agradable, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán un viernes más que disfrutable, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con temperaturas oscilando entre los 17 y 25 grados, el clima será digno de otoño y permitirá realizar todo tipo de planes, tanto durante el día como hacia la noche.
Cabe señalar que el cielo estará -por momentos- parcialmente nublado y también mayormente nublado, con viento soplando desde el sur.
Pronóstico extendido para el AMBA
Con el mismo termómetro que el viernes, el sábado 18 de abril también será una jornada disfrutable para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. El viento soplará del Sudoeste y el cielo estará algo nublado, lo que se traduce en un firmamento casi por completo despejado. No se esperan lluvias ni tormentas.
En cambio, para la jornada dominical sí se aguardan por precipitaciones de variada intensidad. Las mismas serán chaparrones que están presentes tanto en la mañana como en la tarde/noche. No obstante, las temperaturas permanecerán óptimas: la mínima rondará los 17 grados y la máxima podría alcanzar los 24.
Cuándo cae la temperatura según el pronóstico del tiempo
De acuerdo a los datos del reporte, el sábado 18 y domingo 19 de abril mantendrán condiciones típicas de un agradable "veranito", con gran presencia de sol. Sin embargo, hacia el final del domingo la nubosidad irá en aumento y el lunes 20 la situación meteorológica cambiará de manera drástica.
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Para el inicio de la semana laboral, se espera el ingreso de un frente muy inestable que desatará lluvias de carácter débil desde las 9 de la mañana, acompañadas por ráfagas de viento sur que podrían llegar a superar los 50 km/h por la tarde.
Este severo fenómeno provocará un rápido desplome en el termómetro. Las marcas pasarán de los cálidos 25 grados del fin de semana a apenas 12 grados hacia la medianoche del lunes. El pico máximo de enfriamiento se sentirá el martes 21, cuando la jornada arranque con apenas 10 grados de temperatura y una sensación térmica de 8 grados bajo un cielo totalmente despejado, consolidando así el bajón de 15 grados en tan solo cuestión de horas.
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