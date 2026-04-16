Mapa en vivo de las lluvias de este jueves en el AMBA: hasta cuándo seguirán las tormentas
Habrá lluvias moderadas a la mañana y precipitaciones aisladas hacia la tarde en el Área Metropolitana de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves una jornada inestable con mejora gradual hacia la noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Por la mañana habrá lluvias moderadas a débiles y chaparrones persistentes, mientras que para la tarde se esperan precipitaciones aisladas con cielo mayormente nublado.
A la noche cesarían las lluvias y el cielo comenzaría a despejarse.
En tanto las temperaturas oscilará entre los 16 y los 23 grados, con vientos predominantes del sur y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas abiertas.
Por su parte la humedad se mantendrá elevada en torno al 79%.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario