Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 18 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un espléndido fin de semana en el AMBA, que comenzará con un sábado caluroso. Los detalles.
Las noticias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son muy buenas, en lo que respecta a lo climático: se viene un fin de semana de esos que son para disfrutar al aire libre y también bajo techo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó el termómetro de este sábado, que oscilará entre los 17 y 26 grados.
Con un cielo de parcial a algo nublado, el arranque del descanso para porteños y bonaerenses tendrá condiciones sumamente favorables, con total ausencia de lluvias.
De la misma manera, el domingo mantendrá temperaturas agradables, aunque poco a poco crecerá la nubosidad, como antesala a un lunes complicado. De hecho, el organismo señala que el cielo dominical estará completamente nublado y con varios cambios en la dirección del viento.
Vuelven las lluvias al AMBA: pronóstico extendido
El SMN ya pronosticó el regreso de las precipitaciones: próximo lunes 20 de abril. De acuerdo al detalle meteorológico, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrán un termómetro que oscilará entre los 19 y 23 grados, con cielo cubierto y lluvias aisladas.
La buena noticia es que el mal tiempo no extenderá más allá de esta jornada. De hecho, para el martes 21 se espera un cielo parcialmente nublado, con una fría mínima de 13 grados y una máxima de 19. Cabe señalar que la inestabilidad del lunes hará rotar al viento, lo que frenará el ascenso de la temperatura.
Por ello, es el martes cuando se sentirá el cambio real de térmicas. Sin ir más lejos, en comparación con el sábado, las temperaturas se verán radicalmente modificadas, ya con un ambiente netamente otoñal. Finalmente, tanto miércoles como jueves serán testigos del frío que se sentirá sobre todo a la mañana, con mínimas que rondarán los 12°.
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