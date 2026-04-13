Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 14 de abril
De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, la continuidad de la semana estará marcado por un fuerte aumento de la nubosidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 14 de abril no será más que la antesala de un miércoles lluvioso. En este sentido, se viene una jornada con un significativo aumento en la nubosidad y temperaturas oscilando entre los 17 y 24 grados.
Con un cielo mayormente nublado, no se esperan lluvias ni tormentas para este día, pero sí para el miércoles 15 de abril.
Pronóstico extendido para el AMBA
Como se mencionó anteriormente, este miércoles será una jornada lluviosa, con chaparrones durante todo el día. El termómetro, en tanto, oscilará entre los 19 y 23 grados. Para el jueves, por su parte, las temperaturas se elevarán levemente: la mínima será de 18 grados y la máxima será de 24.
Alerta naranja para 6 provincias por tormentas
Las regiones afectadas por esta advertencia del SMN son Salta, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 10 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
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