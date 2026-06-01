Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 1 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con clima estable pero nieblas matinales en el AMBA.
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene su informeextendido sin chances de precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para el inicio nueva semana que entonces comenzaría con buenas condiciones del clima y amplitud térmica.
De esta manera, el lunes se presenta con neblinas en la madrugada y mañana, y cielo mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 9 y 16 grados, según el organismo.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En cuanto a la continuidad de la semana, el organismo nacional prevé un martes con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la noche; acompañado de temperaturas de entre 8 y 15 grados.
Para el miércoles, se anticipa cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmcias que oscilarán entre 11 y 17 grados.
Del mismo modo, el jueves tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17.
El cierre de la semana sería con un repunte térmico, para dar lugar a un viernes que sería una de las jornadas más templadas del otoño, con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde; y con marcas de entre 13 y 20 grados.
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