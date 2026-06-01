Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 1 de junio

Para el miércoles, se anticipa cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmcias que oscilarán entre 11 y 17 grados.

Del mismo modo, el jueves tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17.

El cierre de la semana sería con un repunte térmico, para dar lugar a un viernes que sería una de las jornadas más templadas del otoño, con cielo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado desde la tarde; y con marcas de entre 13 y 20 grados.