Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempopara el viernes 16 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional despide al clima inestable y espera buenas condiciones para el cierre de la semana en el AMBA.
Luego de las lluvias y tormentas que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en plena ola de calor, se espera un cierre de semana con buenas condiciones del clima y temperaturas menos extremas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo nacional anticipa un viernes con cielo entre parcial y ligeramente nublado; con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima que treparía hasta los 29, apenas por debajo de los días anteriores.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El sábado se prevé otra vez caluroso, con cielo ligeramente nublado en la madrugada, algo nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y mayormente nublado en la noche; con marcas de entre 18 y 32 grados.
Desde el domingo sí podría comenzar a sentirse un descenso de las temperaturas. El cierre del fin de semana, de acuerdo con el SMN, sería con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; con 18 de mínima y 28 de máxima.
La nueva semana mantendría esta tendencia, con un lunes que se prevé con cielo algo nublado y temperaturas de entre 16 y 26 grados; y un martes que tendría cielo parcialmente nublado, una mínima de 18 grados y una máxima de 28.
