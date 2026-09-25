Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 25 de septiembre

Sábado: El fin de semana comenzará con estabilidad. Se espera cielo parcialmente nublado, con una marca térmica mínima de 13 grados y una máxima que descenderá ligeramente hasta los 22 grados.

Domingo: El tiempo desmejorará de manera temporaria. Se prevé probabilidad de chaparrones durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con cielo mayormente nublado. Los registros irán desde los 13 grados de mínima hasta los 19 grados de máxima.

Lunes: El inicio de la nueva semana se mantendrá con nubosidad abundante, presentando cielo mayormente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 13 grados de mínima y los 20 grados de máxima.