Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 25 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de viernes con condiciones primaverales y marcas térmicas agradables que alcanzarán los 26 grados.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para transitar las últimas horas hábiles de la semana con buen clima, bajo un cielo parcialmente nublado y un ambiente plenamente templado, según los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Este viernes se presentará con nubosidad variable durante toda la jornada, registrando una temperatura mínima de 13 grados y una máxima que trepará hasta los 26 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Las buenas condiciones climáticas darán una tregua hacia el cierre del fin de semana, dando paso a la inestabilidad:
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Sábado: El fin de semana comenzará con estabilidad. Se espera cielo parcialmente nublado, con una marca térmica mínima de 13 grados y una máxima que descenderá ligeramente hasta los 22 grados.
Domingo: El tiempo desmejorará de manera temporaria. Se prevé probabilidad de chaparrones durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con cielo mayormente nublado. Los registros irán desde los 13 grados de mínima hasta los 19 grados de máxima.
Lunes: El inicio de la nueva semana se mantendrá con nubosidad abundante, presentando cielo mayormente nublado y temperaturas que se ubicarán entre los 13 grados de mínima y los 20 grados de máxima.
Martes: La inestabilidad retornará con chaparrones previstos para la madrugada y la mañana, mejorando paulatinamente hacia la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 19 grados de máxima.
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