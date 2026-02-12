Cambió el pronóstico y las lluvias tienen nueva fecha de regreso a Buenos Aires: cuándo se larga con todo

En tanto, el domingo sí sería la jornada de inestabilidad. En pleno fin de semana largo de Carnaval, el organismo prevé tormentas aisladas en la madrugada y mañana, aunque mejorando por la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondaría entre 20 grados de mínima y 27 de máxima.

smn (12) El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y tormentas para este domingo en Buenos Aires.

Para la continuidad del finde largo, el SMN anticipa un lunes con cielo parcialmente nublado y un repunte térmico, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31.

Cerrando el descanso extendido de cuatro días, el martes en el AMBA tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de marcas estimadas en 22 y 32 grados.