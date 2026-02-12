Cambió el pronóstico y las lluvias tienen nueva fecha de regreso a Buenos Aires: cuándo se larga con todo
El Servicio Meteorológico Nacional ya anticipa lluvias y tormentas para el AMBA, en medio de la expectativa por el fin de semana largo.
Luego de varias jornadas con mucho calor, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibió el miércoles el ingreso de un frente frío, con lluvias y un descenso de las temperaturas de cara al fin de semana, pero ahora cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y hay una nueva fecha de precipitaciones.
El miércoles cerró con lluvias en diferentes zonas del AMBA, que se mantuvieron en la madrugada del jueves, aunque luego la jornada transcurrió con tiempo estable, nubosidad variable y marcas térmicas que rondaron entre 21 y 28 grados, sintiéndose el descenso en el termómetro.
De esta manera, el cierre de la semana también sería con buenas condiciones del clima y temperaturas templadas, ya que se anticipa un viernes con cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 19 y 27 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El SMN espera un sábado todavía con buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, y marcas térmicas estimadas en 19 grados de mínima y 26 de máxima.
En tanto, el domingo sí sería la jornada de inestabilidad. En pleno fin de semana largo de Carnaval, el organismo prevé tormentas aisladas en la madrugada y mañana, aunque mejorando por la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondaría entre 20 grados de mínima y 27 de máxima.
Para la continuidad del finde largo, el SMN anticipa un lunes con cielo parcialmente nublado y un repunte térmico, con una mínima de 21 grados y una máxima de 31.
Cerrando el descanso extendido de cuatro días, el martes en el AMBA tendría cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de marcas estimadas en 22 y 32 grados.
