Mapa en vivo de las lluvias de este miércoles en el AMBA: hasta cuándo seguirán las tormentas

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Cuáles son los barrios más afectados por la tormenta que este miércoles azota al AMBA

En zonas como Palermo y Belgrano ya se registraron más de 120 mm de agua caída. En tanto, el temporal ha causado anegamientos, inundaciones y cortes de suministro eléctrico en diversos puntos de la Capital Federal como Barracas, Palermo y Belgrano, donde hubo inundaciones rápidas.

Además, en el sur del Conurbano se registran calles anegadas en Avellaneda y Dock Sud.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.