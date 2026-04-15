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Mapa en vivo de las lluvias de este miércoles en el AMBA: hasta cuándo seguirán las tormentas

Sociedad

El pronóstico anticipa varios días con condiciones variables en Buenos Aires, con temperaturas moderadas.

Lluvias en el AMBA.

Lluvias en el AMBA.

El AMBA atraviesa este miércoles una jornada de lluvias persistentes y tormentas fuertes que comenzaron durante la madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por precipitaciones intensas y ráfagas de viento que pueden superar los 40 km/h.

Se esperan chaparrones durante todo el día, con una probabilidad de precipitación de hasta el 70% hacia la noche. Además, el SMN advierte por vientos, con ráfagas moderadas del sudeste de entre 22 y 43 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la jornada se mantiene templada con escasa amplitud térmica, oscilando entre los 19°C y 22°C.

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Cuáles son los barrios más afectados por la tormenta que este miércoles azota al AMBA

En zonas como Palermo y Belgrano ya se registraron más de 120 mm de agua caída. En tanto, el temporal ha causado anegamientos, inundaciones y cortes de suministro eléctrico en diversos puntos de la Capital Federal como Barracas, Palermo y Belgrano, donde hubo inundaciones rápidas.

Además, en el sur del Conurbano se registran calles anegadas en Avellaneda y Dock Sud.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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