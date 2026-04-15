Mapa en vivo de las lluvias de este miércoles en el AMBA: hasta cuándo seguirán las tormentas
El pronóstico anticipa varios días con condiciones variables en Buenos Aires, con temperaturas moderadas.
El AMBA atraviesa este miércoles una jornada de lluvias persistentes y tormentas fuertes que comenzaron durante la madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por precipitaciones intensas y ráfagas de viento que pueden superar los 40 km/h.
Se esperan chaparrones durante todo el día, con una probabilidad de precipitación de hasta el 70% hacia la noche. Además, el SMN advierte por vientos, con ráfagas moderadas del sudeste de entre 22 y 43 km/h.
En cuanto a las temperaturas, la jornada se mantiene templada con escasa amplitud térmica, oscilando entre los 19°C y 22°C.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuáles son los barrios más afectados por la tormenta que este miércoles azota al AMBA
En zonas como Palermo y Belgrano ya se registraron más de 120 mm de agua caída. En tanto, el temporal ha causado anegamientos, inundaciones y cortes de suministro eléctrico en diversos puntos de la Capital Federal como Barracas, Palermo y Belgrano, donde hubo inundaciones rápidas.
Además, en el sur del Conurbano se registran calles anegadas en Avellaneda y Dock Sud.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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