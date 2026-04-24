Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 24 de abril

A su vez, el domingo podría registrar chaparrones en la madrugada y mañana; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18. Esta jornada estará marcada por el ingreso de un frente frío y la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso térmico que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.

De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 16 de máxima.

La cifra de mínima continuaría, al menos, el martes, que junto al cielo entre mayormente y algo nublado, tendría un termómetro que arrancaría en 9 grados y subiría hasta los 18.