Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 24 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional espera un cierre de semana con buenas condiciones del clima en el AMBA.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el clima permanece estable y con amplitud térmica, dando lugar a mañanas y noches frescas, y mediodías y tardes templadas; y se espera que así cierre la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se anticipa un viernes que se presentará con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado en el resto de la jornada; con marcas de entre 12 y 22 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La tendencia climatológico se mantendría durante el fin de semana en el AMBA. El SMN anticipa un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado durante el resto de la jornada; con marcas térmicas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.
A su vez, el domingo podría registrar chaparrones en la madrugada y mañana; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18. Esta jornada estará marcada por el ingreso de un frente frío y la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso térmico que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.
De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 5 grados de mínima y 16 de máxima.
La cifra de mínima continuaría, al menos, el martes, que junto al cielo entre mayormente y algo nublado, tendría un termómetro que arrancaría en 9 grados y subiría hasta los 18.
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