Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 28 de septiembre

soleado buenos aires

Alerta para este domingo: cuáles son las cinco provincias afectadas

La advertencia amarilla del SMN para este miércoles abarca al sur de Neuquén, gran parte de Río Negro, Chubut en su totalidad, al igual que Santa Cruz y Tierra del Fuego. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Cabe señalar que Santa Cruz también presenta una alerta naranja, en gran parte de su territorio, por vientos fuertes, mientras que en Tierra del Fuego se prevén lluvias, además de los vientos mencionados.

mapa_alertas

Recomendaciones del SMN:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.