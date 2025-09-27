Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 28 de septiembre
Tras un sábado lluvioso e inestable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo que presentará mejoras en el clima.
Luego de un sábado con lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene buenas noticias: este domingo, el clima presentará mejores para porteños y bonaerenses, con una temperatura mínima que rondará los 10 grados y una máxima aproximada de 22.
En tanto, el cielo estará de algo a ligeramente nublado, anticipando que se podrá disfrutar del sol en el cierre del fin de semana. En lo que respecta al viento, habrá varios cambios a lo largo del día: inicialmente, soplará desde el Oeste, luego desde el Sudoeste y, finalmente, lo hará desde el Noreste en las últimas horas dominicales.
Pronóstico extendido para el AMBA
Sin lluvias a la vista, el buen clima continuará hacia el lunes, con un termómetro que oscilará entre los 15 y 22 grados, y un cielo que irá de parcial a mayormente nublado. No se esperan lluvias para esta jornada y el viento provendrá mayoritariamente desde el Norte.
Para el martes, se esperan térmicas que vayan desde los 14 a los 23 grados, con cielo mayormente nublado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde/noche. Tampoco se anticipan precipitaciones para el segundo día de la próxima semana, aunque sí hay que destacar que el viento pasará a soplar desde el Sur.
Alerta para este domingo: cuáles son las cinco provincias afectadas
La advertencia amarilla del SMN para este miércoles abarca al sur de Neuquén, gran parte de Río Negro, Chubut en su totalidad, al igual que Santa Cruz y Tierra del Fuego. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Cabe señalar que Santa Cruz también presenta una alerta naranja, en gran parte de su territorio, por vientos fuertes, mientras que en Tierra del Fuego se prevén lluvias, además de los vientos mencionados.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
