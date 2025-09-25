Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 25 de septiembre
La primavera en el AMBA sigue con buen clima y amplitud térmica, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
La primera semana de la primavera se mantiene con buenas condiciones del clima y temperaturas un tanto frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y sin lluvias en los primeros días, hasta ahora, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el jueves se mantendría el buen clima, en una jornada que se anticipa con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche; junto a temperaturas de 7 grados para la mínima y 18 para la máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El cierre de semana sería todavía sin precipitaciones, en un viernes de cielo entre ligeramente y parcialmente nublado en las primeras horas, y mayormente nublado en la tarde y noche; y un ascenso térmico, con 10 grados de mínima y 23 de máxima.
El pronóstico del SMN prevé precipitaciones para el sábado, situación que se viene afianzando a lo largo de la semana. El organismo ahora espera una jornada con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche, y temperaturas de entre 11 y 18 grados.
El SMN prevé que el clima se reponga el domingo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche, y temperaturas templadas de entre 9 y 22 grados.
