Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 12 de febrero

El domingo, transcurría con condiciones similares, ya que se espera cielo mayormente nublado, con marcas de entre 20 y 27 grados; mientras que el lunes, feriado de Carnaval, tendría un leve ascenso térmico, con mínima de 20 grados pero máxima de 31.

Del mismo modo, el martes de Carnaval se anticipa, por ahora, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.