Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 12 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un importante descenso de las temperaturas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de amagues de lluvias, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibió el ingreso de un frente frío que producirá un descenso térmico, mientras que se mantienen las buenas condiciones del clima, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.
Por eso, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y en la noche, con marcas de entre 20 y 27 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En el cierre de la semana, el viernes se espera con buen tiempo: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con 19 grados de mínima y 27 de máxima.
La jornada más templada sería el sábado, para cuando el SMN prevé todavía cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que subiría a 26.
El domingo, transcurría con condiciones similares, ya que se espera cielo mayormente nublado, con marcas de entre 20 y 27 grados; mientras que el lunes, feriado de Carnaval, tendría un leve ascenso térmico, con mínima de 20 grados pero máxima de 31.
Del mismo modo, el martes de Carnaval se anticipa, por ahora, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario