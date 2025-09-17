Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del miércoles 17 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional preveía otra jornada con buen clima y temperaturas cálidas en el AMBA.
El buen clima y las temperaturas templadas se mantienen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a la espera de la llegada de la primavera, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este miércoles 17 de septiembre en el AMBA, el SMN preveía otra jornada con buenas condiciones y temperaturas agradables. En este sentido, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; acompañado 11 grados de mínima y 24 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Al igual que el miércoles, el jueves tendría, siempre según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Con temperaturas de 13 grados para la mínima y 23 para la máxima.
El viernes se presentaría también con cielo mayormente nublado y acompañado de una temperatura mínima de 15 grados y una máxima que ascendería a los 26, en el día más caluroso de la semana.
Si bien en el inicio de la semana el organismo nacional no preveía precipitaciones en su pronóstico extendido para el AMBA, cambió: el sábado 20 de septiembre, en la antesala de la primavera, regresarían las lluvias.
El SMN pronostica un sábado con tormentas durante toda la jornada, junto con temperaturas que rondarán entre 16 y 20 grados.
