Cambió el pronóstico: qué pasa con las lluvias en Buenos Aires a la espera del arribo inminente del frío
El AMBA se prepara para una seguidilla de jornadas con una marcada tendencia del clima. ¿Cuándo regresan las lluvias?
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó con lluvias de variada intensidad, y mientras continúa con buenas condiciones del clima y empieza a amenazar la llegada de una ola polar, cambió el pronóstico tanto del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como del sitio Meteored.
En lo inmediato, el SMN espera un jueves con cielo algo nublado para la madrugada, pasando a despejado desde la mañana y para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas rondarán entre 10 y 22 grados, mantiéndose la tendencia de la amplitud térmica.
Del mismo modo, el cierre de la semana se espera con buenas condiciones del tiempo. El viernes, siempre según el organismo nacional, tendría cielo entre despejado y algo nublado; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima que treparía también en 22.
Qué pasa con las lluvias en Buenos Aires
La tendencia climatológico se mantendría durante el fin de semana en el AMBA. El SMN anticipa un sábado con cielo mayormente nublado durante toda la jornadab y marcas térmicas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.
El domingo se presentaba como la fecha de regreso para las precipitaciones, según el reciente informe de Meteored. Pero cambió el pronóstico y ni ese portal especializado ni el SMN estiman que se registren lluvias al menos en este semana y en el inicio de la siguiente.
De esta manera, el domingo tendría cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20.
Lo que sí parece un hecho es el ingreso de un frente frío. Se espera por la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso de las temperaturas que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.
De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 7 y 16 grados.
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