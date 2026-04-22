Cambió el pronóstico: qué pasa con las lluvias en Buenos Aires a la espera del arribo inminente del frío

Qué pasa con las lluvias en Buenos Aires

La tendencia climatológico se mantendría durante el fin de semana en el AMBA. El SMN anticipa un sábado con cielo mayormente nublado durante toda la jornadab y marcas térmicas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.

El domingo se presentaba como la fecha de regreso para las precipitaciones, según el reciente informe de Meteored. Pero cambió el pronóstico y ni ese portal especializado ni el SMN estiman que se registren lluvias al menos en este semana y en el inicio de la siguiente.

De esta manera, el domingo tendría cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20.

Lo que sí parece un hecho es el ingreso de un frente frío. Se espera por la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso de las temperaturas que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.

De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 7 y 16 grados.