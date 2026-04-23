Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 23 de abril

En tanto, el domingo tendría cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20.

Lo que sí parece un hecho es el ingreso de un frente frío. Se espera por la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso de las temperaturas que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.

De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 7 y 16 grados.