Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 23 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus pronósticos de buenas condiciones del clima para la continuidad de la semana.
Las lluvias del inicio de la semana parecen haber quedado en el olvido, ya que el buen clima reina en el Área de Buenos Aires (AMBA) junto a una importante amplitud térmica, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo espera un jueves con cielo algo nublado para la madrugada, pasando a despejado desde la mañana y para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas rondarán entre 10 y 22 grados.
Del mismo modo, el cierre de la semana se espera con buenas condiciones del tiempo. El viernes, siempre según el organismo nacional, tendría cielo entre despejado y algo nublado; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima que treparía también en 22.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La tendencia climatológico se mantendría durante el fin de semana en el AMBA. El SMN anticipa un sábado con cielo mayormente nublado durante toda la jornadab y marcas térmicas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.
En tanto, el domingo tendría cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20.
Lo que sí parece un hecho es el ingreso de un frente frío. Se espera por la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso de las temperaturas que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.
De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 7 y 16 grados.
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