Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 27 de junio
Las noticias en lo que respecta al clima del fin de semana no son las mejores: el Servicio Meteorológico Nacional advierte mucho frío y lluvias repentinas.
Llega el fin de semana y conocer cómo estará el clima es necesario para realizar cualquier tipo de plan. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó serias advertencias sobre el desmejoramiento del tiempo para las próximas horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La jornada del sábado comenzará con una temperatura mínima de 6°C, mientras que la máxima podría ascender a los 17°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará desde el Norte hasta que, por la noche, comenzará a hacerlo desde el Sudeste, anticipando la inestabilidad del domingo.
Pronóstico extendido para el AMBA: ¿cómo estará el clima este domingo?
Para este domingo 28 de junio, se pronostica una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 8°C, con lluvias que podrían aparecer durante la mañana y la tarde. No obstante, hacia la noche el cielo se despejará. En tanto, el lunes 29, la máxima será igual, pero la mínima descenderá considerablemente: se esperan sólo 3°C para el arranque de semana.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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