Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 27 de junio

Pronóstico extendido para el AMBA: ¿cómo estará el clima este domingo?

Para este domingo 28 de junio, se pronostica una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 8°C, con lluvias que podrían aparecer durante la mañana y la tarde. No obstante, hacia la noche el cielo se despejará. En tanto, el lunes 29, la máxima será igual, pero la mínima descenderá considerablemente: se esperan sólo 3°C para el arranque de semana.