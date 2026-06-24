Alerta por ola de frío polar en el AMBA: qué días el termómetro llegará a 0 grados

Miércoles 1/7: se registrarán temperaturas entre los 3°C y 12°C.

Jueves 2/7: las térmicas oscilarán entre 1°C y 8°C.

Viernes 3/7: la mínima volverá a ser de 1°C, mientras que la máxima podría tocar los 10°C.

Sábado 4/7: nuevamente la mínima rondará 1°C y la máxima podría ser de 11°C.

Para el domingo 5/7, la mínima volvería a subir un poco, ubicándose en 5°C. Lo cierto es que, si bien la temperatura mínima oficial se coloca en 1°C, la sensación térmica suele estar por debajo de la marca cuando se trata de épocas invernales, por lo que se cree que porteños y bonaerenses estarán, incluso, por debajo de 0 grados esos días.