Alerta por ola de frío polar en el AMBA: qué días el termómetro llegará a 0 grados
El Servicio Meteorológico Nacional y otros pronosticadores tienen malas noticias para los detractores del invierno: se viene el frío polar, y con fuerza.
Si las temperaturas actuales representan un frío difícil de soportar, lo que viene -según el pronóstico del tiempo- es aún más complejo. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó bajas temperaturas, el sitio Meteored brindó un detalle más extendido en cuanto a los días y trajo malas noticias climáticas.
Enterate todo lo que sucederá con el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las próximas jornadas.
Cuándo llega la ola de frío polar al AMBA
De acuerdo a Meteored, la primera semana de julio será helada para porteños y bonaerenses.
- Miércoles 1/7: se registrarán temperaturas entre los 3°C y 12°C.
- Jueves 2/7: las térmicas oscilarán entre 1°C y 8°C.
- Viernes 3/7: la mínima volverá a ser de 1°C, mientras que la máxima podría tocar los 10°C.
- Sábado 4/7: nuevamente la mínima rondará 1°C y la máxima podría ser de 11°C.
Para el domingo 5/7, la mínima volvería a subir un poco, ubicándose en 5°C. Lo cierto es que, si bien la temperatura mínima oficial se coloca en 1°C, la sensación térmica suele estar por debajo de la marca cuando se trata de épocas invernales, por lo que se cree que porteños y bonaerenses estarán, incluso, por debajo de 0 grados esos días.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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