Se adelantan las lluvias y es inminente el diluvio en el AMBA: a qué hora impacta la Tormenta de Santa Rosa
El Servicio Meteorológico Nacional y los radares de Meteored anticipan un desmejoramiento abrupto en las condiciones del tiempo para la región metropolitana.
El clima sufrirá un giro drástico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con una anticipación de tres días respecto a la tradicional festividad —el día de Santa Rosa de Lima se celebra cada 30 de agosto—, la clásica tormenta hará su arribo esta misma semana con lluvias y un verdadero diluvio.
De acuerdo con los datos aportados por el sitio especializado Meteored, las primeras señales de inestabilidad y el inicio formal de las precipitaciones podrían registrarse a partir de las 23 horas de este miércoles, dando pie al esperado episodio de mal tiempo.
De todos modos, tanto el mencionado portal como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que el jueves es la fecha en que se dará el retorno de las precipitaciones.
Un diluvio: cómo será el paso de las lluvias y tormentas, según el SMN
Para este jueves, el organismo nacional prevé la jornada clave del temporal. Las tormentas aisladas se instalarán con fuerza durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde la intensidad tenderá a transformarse en chaparrones persistentes.
Hacia la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse con una mejora temporaria y el cielo se presentará mayormente nublado. Todo esto estará acompañado por un registro térmico moderado, con una mínima estimada en 11°C y una máxima que alcanzará los 18°C.
El sistema frontal comenzará a desplazarse rápidamente hacia el este, permitiendo un paulatino alivio para el cierre de la semana laboral.
El viernes se presentará con un escenario de marcada mejoría: el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado durante las primeras horas de la jornada, evolucionando hacia un perfil algo nublado hacia la noche. Las marcas térmicas se moverán en un rango un poco más fresco, con una mínima de 8°C y una máxima que trepará hasta los 17°C, dejando atrás el episodio de lluvias fuertes.
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