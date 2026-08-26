Se adelantan las lluvias y es inminente el diluvio en el AMBA: a qué hora impacta la Tormenta de Santa Rosa

Se adelantan las lluvias y es inminente el diluvio en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El sistema frontal comenzará a desplazarse rápidamente hacia el este, permitiendo un paulatino alivio para el cierre de la semana laboral.

El viernes se presentará con un escenario de marcada mejoría: el cielo estará entre mayor y parcialmente nublado durante las primeras horas de la jornada, evolucionando hacia un perfil algo nublado hacia la noche. Las marcas térmicas se moverán en un rango un poco más fresco, con una mínima de 8°C y una máxima que trepará hasta los 17°C, dejando atrás el episodio de lluvias fuertes.