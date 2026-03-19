Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 19 de marzo

En cuanto al termómetro, la primera jornada del fin de semana se mantendría templado, con marcas de entre 20 y 25 grados.

La mejoría llegaría el domingo, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 14 y 24 grados.