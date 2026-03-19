Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del jueves 19 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima en el AMBA. Cómo siguen el pronóstico.
Tras algunas lluvias, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa sin precipitaciones y con temperaturas templadas para el resto de la semana, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el jueves se prevé con nuevamente con estabilidad. La jornada tendría cielo algo nublado desde la madrugada y hasta la noche; junto a temperaturas de entre 16 y 27 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La estabilidad reinaría al menos hasta el cierre de la semana, con un viernes que se anticipa con cielo nublado durante toda la jornada; acompañado de un leve ascenso térmico, con 19 grados de mínima y 28 de máxima.
En cuanto al fin de semana, cambió el pronóstico y lejos de esperarse un descanso con buen tiempo, el organismo nacional espera que sea la fecha en que retomen las precipitaciones. Así, el sábado se presenta con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche con cielo mayormente nublado.
En cuanto al termómetro, la primera jornada del fin de semana se mantendría templado, con marcas de entre 20 y 25 grados.
La mejoría llegaría el domingo, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 14 y 24 grados.
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