Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del lunes 24 de noviembre
El feriado se espera con buenas condiciones del clima en el AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
El fin de semana largo continúa con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que se espera un ascenso de las temperaturas para los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este contexto, el lunes feriado también se anticipa con clima agradable, ya que el organismo prevé cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche, con temperaturas de entre 13 grados para la mínima y 26 para la máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En cuanto a la mini semana, comienza el martes con cielo algo nublado y temperaturas en ascenso, con marcas de entre 16 y 29 grados; y sigue el miércoles con cielo parcialmente nublado desde la tarde, una mínima de 18 y una máxima de 31, siendo el más caluroso de los próximos días.
Tal como viene pasando, el pronóstico extendido del SMN sigue sin prever lluvias ni tormentas para las próximas jornadas. Según el organismo, el jueves tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.
Del mismo modo, se anticipa un cierre de mini semana con cielo mayormente nublado para el viernes, y acompañado por temperaturas que rondarán entre 20 y 25 grados; condiciones casi similares para el sábado, con marcas de entre 16 y 24.
