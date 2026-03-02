Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del lunes 2 de marzo

El jueves, de acuerdo con el SMN, sería la fecha en que regresaría la inestabilidad, con nuevas lluvias en el AMBA. Se prevén chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo nublado; y con un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas estimadas en 16 grados de mínima y 25 de máxima.

El ingreso del frente frío mantendría bajas las temperaturas durante el cierre de la semana. Así, el viernes se anticipa con cielo nublado durante toda la jornada; con 18 grados de mínima y 25 de máxima.