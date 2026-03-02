Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del lunes 2 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un lunes con buen clima y calor en el AMBA. Cómo sigue el tiempo en la primera semana del mes.
El inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que además coincide con el regreso de las clases en la Provincia, será con buenas condiciones del clima y con bastante calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo espera un lunes con cielo despejado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 20 grados y una máxima de 32.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
La continuidad de la primera semana de marzo tiene al martes todavía con buen tiempo. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado, junto a temperaturas de entre 21 y 30 grados.
En tanto, el miércoles también tendría clima agradable, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 19 y 30 grados, todavía sintiéndose el calor.
El jueves, de acuerdo con el SMN, sería la fecha en que regresaría la inestabilidad, con nuevas lluvias en el AMBA. Se prevén chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo nublado; y con un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas estimadas en 16 grados de mínima y 25 de máxima.
El ingreso del frente frío mantendría bajas las temperaturas durante el cierre de la semana. Así, el viernes se anticipa con cielo nublado durante toda la jornada; con 18 grados de mínima y 25 de máxima.
