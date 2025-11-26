Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del miércoles 25 de noviembre
Se siente el calor en el AMBA y se mantiene el buen clima, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
La mini semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantiene su tendencia con buenas condiciones del clima y temperaturas altas, que parecen seguir subiendo, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el miércoles se presentaría todavía con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, junto con temperaturas de entre 19 y 31 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El jueves se mantendrían las buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche, y acompañado de marcas de entre 21 y 32 grados, en la que sería la jornada más calurosa de la semana.
El SMN espera que el buen clima siga el viernes, aunque con un leve descenso térmico. La jornada tendría cielo mayormente nublado en las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde, con una mínima de 21 y una máxima de 27.
Para el organismo nacional, la fecha de regreso de las precipitaciones será el sábado, con mal tiempo durante toda la jornada: lluvias aisladas en la madrugada y mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; con marcas de entre 17 y 21 grados.
