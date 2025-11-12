Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del miércoles12 de noviembre

Para el fin de semana, el SMN espera un sábado con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 18 y 30 grados.

El finde cierra con cielo mayormente nublado para todo el domingo, acompañado de 19 grados de mínima y 26 de máxima.