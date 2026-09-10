Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 10 de septiembre

Viernes: El cielo se presentará parcialmente nublado en la madrugada, desmejorando hacia la tarde y noche con el retorno de la nubosidad en toda la región. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 grados y una máxima de 16 grados.

Sábado: Se prevé una jornada caracterizada por la presencia de cielo mayormente nublado durante todo el día, acompañada por un descenso más perceptible de la temperatura. Los valores se moverán entre una mínima de 6 grados y una máxima de 12 grados.