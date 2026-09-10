Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 10 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de jueves con nubosidad en disminución y temperaturas templadas para el AMBA.
Tras algún amague de inestabilidad, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará este jueves con condiciones del clima estables y agradables, ideales para las actividades al aire libre, De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzará con el cielo mayormente nublado durante la madrugada, dando paso a un paulatino mejoramiento hacia la mañana, con momentos de cielo parcialmente nublado que se mantendrán durante la tarde y la noche.
En cuanto a las marcas térmicas, se espera una temperatura mínima de 9 grados en las primeras horas del día y una máxima que alcanzará los 20 grados en horas de la tarde.
El pronóstico extendido: cómo estará el clima viernes, sábado y domingo
El panorama cambiará de cara al fin de semana, con el ingreso de un frente frío que provocará una marcada caída en los registros térmicos en toda la región:
-
Viernes: El cielo se presentará parcialmente nublado en la madrugada, desmejorando hacia la tarde y noche con el retorno de la nubosidad en toda la región. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 grados y una máxima de 16 grados.
Sábado: Se prevé una jornada caracterizada por la presencia de cielo mayormente nublado durante todo el día, acompañada por un descenso más perceptible de la temperatura. Los valores se moverán entre una mínima de 6 grados y una máxima de 12 grados.
Domingo: Las condiciones comenzarán a estabilizarse levemente en cuanto a la cobertura nubosa, predominando el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, aunque con mañanas frías. Se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 13 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario