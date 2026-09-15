Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 15 de septiembre
Tras las marcas frías del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa buen clima y una paulatina recuperación térmica para el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este martes con condiciones de estabilidad del clima, marcando el inicio de un periodo de recomposición térmica tras el paso de un frente frío que dejó mañanas de temperaturas muy bajas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La semana se presentará con buen tiempo, cielo entre algo y parcialmente nublado, y un claro ascenso de los registros hacia los próximos días.
Para este martes, el organismo oficial prevé cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, virando a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, con una temperatura mínima estimada en 8 grados y una máxima que alcanzará los 18 grados.
Clima: el detalle del pronóstico extendido en el AMBA
La tendencia al repunte térmico se consolidará de manera sostenida a lo largo de las siguientes jornadas:
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Miércoles: Se espera una jornada con cielo algo nublado durante todo el día. El termómetro experimentará un leve descenso temporario en las marcas mínimas, ubicándose en los 5 grados, mientras que la máxima llegará a los 15 grados.
Jueves: Las condiciones se mantendrán estables con cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a ligeramente nublado por la tarde y la noche. Se prevé un marcado repunte, con una mínima de 8 grados y una máxima que trepará hasta los 22 grados.
Viernes: El cielo se presentará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. La amplitud térmica continuará reduciéndose, registrando una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados.
Sábado: El fin de semana comenzará con cielo parcialmente nublado y un ambiente propicio para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 22 grados.
Domingo: Las condiciones anticipan el día más cálido de la semana. El cielo se mantendrá mayormente nublado, acompañado por un registro mínimo de 13 grados y una máxima que alcanzará los 26 grados.
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