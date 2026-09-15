Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 15 de septiembre

Miércoles: Se espera una jornada con cielo algo nublado durante todo el día. El termómetro experimentará un leve descenso temporario en las marcas mínimas, ubicándose en los 5 grados, mientras que la máxima llegará a los 15 grados.

Jueves: Las condiciones se mantendrán estables con cielo algo nublado en la madrugada y la mañana, pasando a ligeramente nublado por la tarde y la noche. Se prevé un marcado repunte, con una mínima de 8 grados y una máxima que trepará hasta los 22 grados.

Viernes: El cielo se presentará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. La amplitud térmica continuará reduciéndose, registrando una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados.

Sábado: El fin de semana comenzará con cielo parcialmente nublado y un ambiente propicio para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 22 grados.